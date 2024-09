Juventus ve šlágru kola remizoval s AS Řím a poprvé ztratil. Fiorentina v závěru zachránila remízu

Šlágr třetího kola Serie A mezi Juventusem a AS Řím na Allianz Stadium skončil nezáživnou remízou 0:0. Giallorossi tak v prvních třech zápasech nové sezony stále nevyhráli a prodloužili špatnou bilanci ve vzájemných zápasech s Juventusem. Z posledních devíti utkání proti Staré dámě totiž zvítězili pouze jednou, Arťom Dovbyk (27) nadále čeká na premiérový zásah v dresu Vlků. Fiorentina srovnala v závěru nastavení zápasu s Monzou na 2:2 a Janov po prohře s Veronou poprvé v sezoně nebodoval.

Po třígólovém přídělu od Juventusu Veronští tušili, že vyřešit mezery v defenzivě je určitě na místě. Nedostatky v obraně se projevily poměrně rychle. Po dalekonosné střele Johana Vasqueze zvonilo za brankářem Lorenzem Montipem břevno. Zadní řady hostů provětral o pár momentů později Júnior Messias, který ukázal své fotbalové umění. Ve středu hřiště přehodil Diega Coppolu, pohrál si s míčem, a poté vypustil jedovatou střelu, která jen těsně minula Montipovu bránu.

Po změně stran však na straně domácích už tak veselo nebylo. Hra se více otevřela a zjevně seděla spíše hostující Veroně. V 55. minutě vytáhl balon po levé straně Darko Lazovič a vyslal prudkou přihrávku napříč pokutovým územím. Tu nezachytil ani brankář Pierluigi Gollini, Tchatchoua tak poslal hosty do vedení.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Veškeré snahy Janovských o vyrovnání překazila smolná penalta v 64. minutě. Nešťastníka Mortena Thorsbyho trefil nakopnutý balon do ruky a VAR musel pořádně prozkoumat, zda zmíněná teč nebyla už v zámezí. Bohužel pro domácí nebyla a Casper Tengstedt s ledovým klidem namířil penaltu pod břevno, kde gólman Gollini neměl sebemenší šanci zasáhnout.

Tento moment jakoby srazil sebevědomí domácích, kteří se v závěru na žádný větší tlak nezmohli. Verona si po vydařeném druhém poločase odvezla z Janova všechny tři body.

Po klidné úvodní čtvrthodině Monza konečně ukončila střelecký půst zásluhou Milana Djuriče, který z první proměnil přihrávku Pedra Pereiry a mimochodem vstřelil svůj první ligový gól od května, kdy se trefil právě proti Fiorentině. Hosté poté zdvojnásobili své vedení, když se Daniel Maldini - syn bývalého spoluhráče trenéra Monzy Alessandra Nesty Paola - trefil do dolního rohu.

Djurič se málem zapsal do střelecké listiny podruhé, když další jeho prudkou ránu vyrazil Pietro Terracciano na tyč. Poté se ale už poprvé gólově prosadila Fiorentina. Moise Kean dobře sledoval hlavičku Luky Ranieriho po rohovém kopu a dorazil míč do branky.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Na začátku druhého poločasu měl Kean šanci vyrovnat, ale jeho hlavička šla jen těsně vedle. Fiorentina dominovala v držení míče, ale s přibývajícím časem se příliš neprosazovala, čímž vážně ohrožovala svou třízápasovou neporazitelnost v domácích vzájemných zápasech. Střídající Jonathan Ikoné dělal, co mohl, aby se pokusil zažehnout ve svém týmu nějakou jiskru, ale jeho tečovaný pokus chytil Stefano Turati. Keanova hlavička byla poté zablokována na brankové čáře.

Nesta už se chystal slavit své první vítězství v roli kouče Monzy, ale Fiorentina bíločerveným v samém závěru zlomila srdce, když nová posila Gosens zachránila situaci gólovou hlavičkou do horního rohu. La Viola je přesto stále jedním ze sedmi celků v Serii A, které jsou po třech kolech bez výhry, sezona pod Raffaelem Palladinem nezačala zdaleka ideálně, ale nový muž na lavičce alespoň zachránil proti svému bývalému týmu bod.

Juventus jako jediný dokázal vyhrát první dva zápasy italské nejvyšší soutěže. Byli to však hosté, kteří se těšili z lepšího startu. Lorenzo Pellegrini mohl Římany poslat do vedení poté, co ho vybídl Bryan Cristante, ale kapitán Vlků zamířil o kousek vedle tyče. Stará dáma se postupně začala dostávat do hry, avšak první střelu na branku zaznamenala až v závěru poločasu. Nepřesnou střelu Dušana Vlahoviče Mile Svilar snadno zpacifikoval.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Thiago Motta se na začátku druhého poločasu pokusil zápas rozhýbat a poslal do hry debutanty Teuna Koopmeinerse a Francisca Conceicãa. Na druhé straně dal De Rossi šanci žolíkovi Paulu Dybalovi. Náhradníci však nepřinesli kýžený dopad a ani jeden celek si stále nedokázal vybudovat pořádnou příležitost.

Oba italští giganti nakonec za celý zápas zaznamenali pouze po jedné střele mezi tři tyče a utkání tak skončilo bez branek. Remíza zajistila Juventusu udržení neporazitelnosti na začátku nové sezony, naopak Řím bude chtít využít reprezentační pauzu jako restart. Po tomto utkání má na kontě pouze dva body a jeden vstřelený gól.

Oba týmy měly v úvodu utkání šance na brzké vedení. Nejprve Andrea Belotti z Coma v příležitosti netrefil branku a na druhé straně domácí Kingsley Ehizibue přestřelil. Byli to však hráči Cesca Fabregase, kteří brzy začali přebírat iniciativu, jelikož jejich svižný fotbal dokázal využívat díry v obraně domácích.

Problémem Coma však bylo nepřesné zakončení, které znamenalo, že se jim nepodařilo svůj tlak zúročit. Lucas Da Cunha byl blízko svým dalekonosným pokusem, nedlouho poté Belotti hlavičkoval vedle tyče. Naopak domácí se své šance chopili, když Ehizibueho centr z pravého křídla přesně našel Brennera, který dokázal překonat Pepeho Reinu a poslal Friulani do vedení.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Como následně málem udeřilo v závěru poločasu, když Gabriel Strefezza z dálky těsně přestřelil. Hned na úvodu poločasu druhého měl po rohovém kopu Marc-Oliver Kempf šanci vyrovnat, ale Maduka Okoye byl připraven.

Pro Fabregase to byl známý příběh. Como po návratu do Serie A předvádí dobré výkony, ale zatím se mu je nedaří promítnout do výsledků. Ve snaze zvrátit zápas ve svůj prospěch vystřídal Fabregas několik hráčů, včetně Maxima Perroneho, který zahrozil, když zůstal nepokrytý v pokutovém území. Šanci však neproměnil a už se zdálo, že Como znovu přijde o všechny tři body.

To platilo až do chvíle, kdy byla po kontrole videorozhodčího nařízena penalta za ruku Martína Payera. Patrick Cutrone však klíčovou penaltu promarnil a Udinese nakonec zápas dotáhlo do vítězného konce. Výhrou tak vyrovnalo svůj nejlepší start do sezony Serie A v tomto století.

Tabulka Serie A