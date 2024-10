Florbalové otazníky posledního testu před MS? Zkoušíme praváky pro Formana, říká kouč Berka

Před dvěma lety se české florbalové reprezentaci podařilo postoupit do finále mistrovství světa. Na podobný úspěch se čekalo 18 let. Necelé dva měsíce před letošním šampionátem čeká národní tým poslední herní test ve Finsku. Jak vypadá současné složení prvního týmu, proč je v něm jen jedno levé křídlo a zda se řešila i nominace Radka Sikory juniora, vyprávěl v rozhovoru pro Livesport Zprávy trenér Jaroslav Berka (37).

Přichází poslední přípravný turnaj. Znamená to, že se právě o víkendu rozhodne o nominaci na MS?

"Letos je trochu specifický program, dva poslední turnaje Euro Floorball Tour jsou hodně blízko sebe. Ale jsme v nějaké finální rovince, řešíme finální složení lajn. Také nám do toho ale vstoupila zranění. Chybí Lukáš Punčochář i Martin Kisugite, kteří toho ani moc neodehráli. Mimo je Marek Beneš. Máme tedy nějakou představu, ale budeme muset počkat na zdravotní stav hráčů. Takže to není tak, že by se právě po tomto turnaji rozhodlo o nominaci."

Otazníky jsou okolo Marka Beneše. Ten se v říjnovém utkání Poháru mistrů zranil. Stihne se uzdravit do MS?

"Víme, co se s ním stalo, víme, jaká je prognóza, ale specifikaci zranění by musel říci sám Marek. Domluvili jsme se s ním, víme jaká je situace a pracujeme s tím. Ale samozřejmě, hráče jako je on, by chtěl mít na mistrovství světa každý trenér."

Neuvažovali jste o tom, dát nyní volno některým hráčům, kteří mají za sebou náročné týdny v lize, reprezentaci a evropských pohárech?

"Bylo to samozřejmě téma, ale kdyby kluci z Tatranu a Boleslavi dostali volno, tak bude chybět asi 14 hráčů. Také chceme, aby týmu zůstala nějaká kostra. Pak vše samozřejmě řešíme nějakým rozložením zátěže přímo na turnaji. Ale i sami kluci chtějí být s týmem, není to jen o tom florbale, je tam i nějaký společný čas, pracuje se na věcech okolo, ať už je to příprava na soupeře nebo nějaké speciální situace."

V nominaci je už na druhý test v řadě jen jedno opravdové levé křídlo, Matěj Havlas. Znamená to, že česká reprezentace bude hrát ve dvou lajnách na tomto postu s hráči přes ruku?

"Je to dlouhodobý problém. Kdysi jsme na tomhle postu měli spoustu osobností. Byli tu Zálesný, Skalík, bratři Kožušníkové. Teď nemáme takový výběr, to je realita. V nominaci ale máme šest praváků a to je pro mě vlastně z mých zkušeností docela dost."

Josef Rýpar a Patrik Šebek jsou ale dnes spíš zadáci a není pro ně přirozené hrát křídlo…

"Rýpar hrál ještě pod Petri Kettunenem křídlo, ale systém celé té formace může být takový, že se hraje relativně dost rotací a my hráče dostáváme do různých pozicí, i když začínají na beku. Možná využijeme nějaké posuny v sestavě. Na křídle hrávali dřív i Patrik Šebek a Milan Meliš, takže si budeme muset pomoci tímhle způsobem. Ale samozřejmě, jsou to témata, která musíme řešit a samozřejmě nejspíš nějaká lajna s hráčem přes ruku bude hrát."

Co křídla jako Petr Majer, Jakub Vařecha, Jaroslav Petrák, Matěj Pěnička nebo Adam Zubek? Ti dnes nejsou pro první tým variantou?

"Varianty jsou Zubek, Majer a Pěnička. Víme o nich, máme jejich kondiční data jich, pracujeme s nimi. Oni jezdí na turnaje s výběrem do 23 let, dostávají od nás nějaký feedback. Konkrétně tihle tři jsou typičtí střelci, každý má něco speciálního, ale trošku ještě musí možná dozrát, co se týče defenzivních schopností. Možná to bude za rok, možná za dva. Co se Jaroslava Petráka týče, o něm vím, že se reprezentace vzdal, nechtěl jezdit na "třiadvacítky". Sdělil, že pro něj mezinárodní florbal není priorita, takže se o to vlastně v průběhu času připravil sám nějakou komunikací s Honzou Pazderou."

Jak tedy postavit formaci okolo Filipa Formana, který potřebuje ke své hře střelecké levé křídlo? Na posledním šampionátu mu křídlo hrál přes ruku Mikuláš Krbec...

"Řešíme to společně s ním hodně a často. I z toho důvodu na posledním EFT s ním hráli v lajně Patrik Suchánek a Pepa Rýpar. Poprvé se v národním týmu dostal do situace, kdy v lajně dva praváky měl. Hráli velmi zajímavý florbal, hodně si toho vytvořili, měli herní převahu, dokonce větší než elitní formace, ale neprosadili se, nedávali góly. Byli v mínusu. Teď tedy jde o to, správně vše vyhodnotit. Říci si, jestli jim to jen nepadalo, nebo to byl špatný koncept. Ale samozřejmě víme, že hra Filipa Formana je efektivní, pokud ve své lajně praváky má."

Pak je tu ještě role Filipa Langera, kterého jste zkusili právě vedle Formana. Nabízí se varianta, že se při absenci Marka Beneše vrátí k hráčům Tatranu?

"Chtěli jsme si i v národním týmu vyzkoušet současnou tatranskou lajnu. Víme, že to je určitá alternativa pro nějaké zápasy. Také jsme si vyzkoušeli, zda vedle sebe mohou fungovat Langer s Formanem. Nějaké výstupy z toho máme. Jedna věc je výsledková, druhá herní projev. Něco se bude muset upravit, ale řekl bych, že máme dva základní vzorce, jak se dá hrát."

Jsou ale i hráči na hraně. Marek Zouzal je testovaný poněkolikáté a v nominaci se objevuje znovu, i když mu poslední turnaj nevyšel.

"Poslední EFT asi bylo nejhorší z těch, které objezdil, ale nemyslím si, že by úplně vyhořel. On věci na hřišti dělá správně a posouvá se. Co se týče vazeb, tak je silný na balónu a plní roli rozehrávače, když hrál s Melišem nebo Rýparem. I zpětná vazba od samotných kluků je pozitivní a svou roli má. Samozřejmě, na úplné proniknutí do finální sestavy směrem k MS od něj chceme vidět víc progresivních věcí. Jestli se do konečné nominace zvládne posunout nebo ne, nedokážu říct, ale stojím si za tím, že z hlediska výkonnosti byla ta jeho účast na reprezentačních akcích vždy oprávněná."

Českému publiku se nedávno připomenul Radek Sikora junior, který v týmu Wileru patřil k nejlepším hráčům při čtvrtfinálových zápasech Champions Cupu. Obránce jeho typu v podstatě český tým nemá. Zkoušeli jste ho oslovit?

"Jednu dobu to bylo téma, byli jsme v kontaktu. Ale vycítil jsem z té komunikace: ne že by nechtěl reprezentovat, ale nebyla tam taková vůle. On bohužel nemá skoro žádné vazby na český tým, neprošel si žádným juniorským výběrem a i jazykově je to víc Švýcar než Čech, takže jsme to tehdy nechali být. Ten zápas s Tatranem odehrál opravdu výjimečně, už také dorůstá do střední generace. Pokud by i dál prokazoval výkonnost, tak není nic vyloučené, každý do národního týmu může vstoupit."

Co tedy očekáváte od tří víkendových zápasů s Finskem, Švédskem a Švýcarskem?

"Máme zase nějaké dílčí cíle. Minule jsme třeba hodně chtěli porazit Švédy a nějak jsme to tomu přizpůsobili. Ten tým se postupně dotváří, je v něm nějaká atmosféra. Potřebujeme zapracovat na přesilovce i oslabení a chceme postupně oprašovat věci, aby se posouvaly dál. Pak se doufám, vrátí marodi a tým bude kompletní. Myslím si, že jeho kostra je daná, kdo to sleduje, tak to asi vnímá."