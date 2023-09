Florbal je zpátky, titul obhajují Tatran a Vítkovice. Sezona opět vyvrcholí v O2 areně

Předehrávkou 1. kola mezi mistrovským Tatranem Střešovice a Bohemians odstartuje v pátek nový ročník superligy florbalistů. Dalších pět duelů se uskuteční v neděli. Debutovat v soutěži bude pražský tým Butchis, který ve Štěrboholech přivítá Vítkovice. Mladá Boleslav hostí až v úterý od 10:00 v duelu věnovaném školákům Českou Lípu.

Vítěze Poháru Českého florbalu Bohemians čeká už ve středu doma v UNYP Areně na Podvinném mlýně zápas Poháru mistrů se švýcarským šampionem SV Wiler-Ersigen a hned v sobotu odveta v Gümligenu. Tam ve stejný den vstoupí do čtvrtfinále také Tatran proti vítězi švýcarského poháru Köniz Bern a v domácí hale v Řepích jej přivítá o týden později.

Střešovicím a Bohemians odešli kapitáni

Střešovice, které v 30. sezoně nejvyšší soutěže získaly 17. titul a první od roku 2015, se musí při obhajobě obejít bez kapitána Ondřeje Němečka, posily švédské Storvrety. Další bek Bohumil Piskáček s brankářem Lukášem Křížem zamířili do finského EräViikingit. Posilou je útočník Jakub Boček z Black Angels. V pozici asistenta trenéra Milana Fridricha se rozloučil Luděk Beneše a nahradil jej bývalý kouč reprezentace Zdeněk Skružný.

Poraženého finalistu Vítkovice opustili reprezentanti Jiří Besta s Adamem Delongem, kteří zamířili do ambiciózní Mladé Boleslavi, odkud se naopak do Finska vydali Adam Hemerka (SC Classic) a Matěj Pěnička (EräViikingit). Na pozici hlavního kouče Středočechů, kteří nenavázali na tituly z let 2021 a 2022, se rozloučil Petr Novotný. Nahradil jej Fin Joonas Naava, jenž je asistentem Jaroslava Berky u mužské reprezentace a v klubu má hned tři asistenty. Zůstal Jiří Stožický a nově jej doplnili Štěpán Motejzík a Lukáš Procházka, kouč ženského národního týmu.

Bohemians se musejí vyrovnat s odchodem kapitána a ofenzivního lídra Filipa Formana do švédského Kalmarsundu. Naopak je posílil Matyáš Krebner z Mladé Boleslavi a gólman Daniel Mück z Liberce. Z týmu Chodova se rozloučil s vrcholovou kariérou bývalý reprezentační obránce Michal Podhráský, novými tvářemi jsou Milan Tichý z České Lípy či Vojtěch Klápa z Královských Vinohrad.

Do Sparty se vrátil slovenský útočník Lukáš Ujhelyi z Malans a přišel i bek Martin Pražan z dalšího švýcarského klubu Usteru. V ofenzivě dostane příležitost talent Jakub Bohuslávek po příchodu z Kladna. Nového trenéra má vedle Mladé Boleslavi také Česká Lípa, kterou po Davidu Derkovi vede Vladimír Trčka. V obraně bude spoléhat na bývalého sparťana Radima Křenka.

Mezi posilami Sokola Královské Vinohrady jsou i dva cizinci. Forvard Daniel Keller přišel z týmu Rychenberg Winterthur a je druhým Švýcarem v nejvyšší soutěži po Manuelu Hartmannovi, který v sezoně 2011/12 hrál za Chodov. Další je lotyšský bek Klavs Araks z Talsu NSS/Krauzers.

Kompletní rozpis zápasů Livesport Superligy

Sezona začíná i ženám

V pátek začne předehrávkou FBC Ostrava s Bulldogs Brno i ženská extraliga, v níž obhajují titul Vítkovice. Ty budou postrádat polskou ofenzivní tahounku Dominiku Buczekovou, neboť odešla do Kalmarsundu. Kariéru ukončila slovenská opora Denisa Ferenčíková a také další Polka Zuzanna Krzywaková. Mezi posilami je lotyšská útočnice Simona Grapenaová z finského Koovee.

Do Chodova se vrátila reprezentantka Eliška Chudá ze švédského Täby. Tatran Střešovice naopak opustily Michaela Mechlová (finské SB Pro) a Vendula Beránková (Chur).

Soutěž se bude hrát místo s 12 jen s 11 celky. Po sestupu Mladé Boleslavi a Panthers Praha se nepřihlásily ani Start 98 a Jičín. Vedle postupujících Židenic a Třince přijalo účast už jen Znojmo.

Kompletní rozpis zápasů extraligy žen

Vrchol znovu v O2 areně

Sezona opět vyvrcholí superfinále v O2 areně v neděli 14. dubna. Loni padly rekordy návštěvnosti - na mužské finále to bylo 12 538 diváků a na ženské 10 122. "Stále ještě nejsme na vrcholu a hala nepraskala ve švech, takže máme další prostor ke zlepšování," řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák na předsezonní tiskové konferenci v Praze.

Nově budou duely superligy a první ligy mužů i extraligy žen vysílány v přímém přenosu na zpoplatněné videoplatformě ceskyflorbal.tv, jejíž část obsahu zůstane přístupná za pouhou registraci. "Máme za sebou úvodní zkušební týdny. Aktuálně máme už i první stovky předplatitelů. Větší nárůst počítáme, že přijde se startem nejvyšších soutěží, které jsou logicky nejsledovanější," dodal Novák.