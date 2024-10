Florbalový týden: Dvojité jesle, tři veteráni i povedené přesilovky. Reprezentace zklamala

Národní tým florbalistů při posledním herním testu před mistrovství světa zklamal. Z turnaje Euro Floorball Tour nepřivezl ani bod a testy obsazení problematických pozic dopadly rozpačitě. Trenér Jaroslav Berka (37) bude muset za tři týdny oznámit konečnou nominaci. Bude asi řešit více otazníků, než by chtěl. Očekávání jsou přitom vysoká, na posledním šampionátu hráli Češi o zlato.

Zatímco před dvěma lety zvládl český celek téměř identickou prověrku s Finy, Švýcary a Švédy ziskem osmi bodů, tentokrát vyšel naprázdno. "Hodně nám to ukázalo. Pokud se chceme měřit na mistrovství světa s těmi nejlepšími, tak musíme zlepšit spoustu věcí, a to se nebavíme jen o detailech," mluvil hodně napřímo zkušený matador Matěj Jendrišák.

Gilotina pět sekund před koncem

Nepříjemný moment přišel už v prvním utkání s Finy. Češi hráli velmi solidně první polovinu zápasu, dokázali využít i přesilovku a odskočili na rozdíl dvou branek. Domácí tým se ale nevzdal, brzy vyrovnal skóre a naděje na zisk bodů utnul pouhých pět sekund před koncem gólem na 3:4 novic Lukas Hyvärinen.

Sestřih: Česko – Finsko Český florbal

Důvodem nezdaru ale nebyl podle Matěje Havlase pozdní gól. "Speciální situace jsme prohráli. Dostali jsme dva góly v oslabení a sami dali v přesilovce jen jeden," zmiňuje Havlas čtyři české početní převahy, z nichž gólovou radost přinesla jen ta první.

Přesilovky začaly fungovat

Následný sobotní zápas se Švédy nebyl o mnoho lepší. V polovině utkání prohrávali svěřenci trenéra Berky 0:5. Bylo znát, že Tre Kronor si dávají záležet zejména na defenzivní preciznosti a při hře 5 na 5 příliš šancí nepřicházelo. Český návrat do zápasu obstaral křídelník Adam Zubek, který míček na dvakrát procedil na za záda švédského gólmana Bendinga. Další tři góly přidali Češi ve speciálních situacích. proměnili dvě přesilovky i závěrečnou power-play. Vyrovnat se ale nepodařilo.

Sestřih: Česko – Švédsko 4:5 Český florbal

"Jsem rád, že jsme se za nepříznivého skóre dokázali do zápasu vrátit a pořádně ho zdramatizovat. Jedním z našich cílů bylo utkání zvládnout také v hlavách. Myslím si, že se nám to docela podařilo. Stejně ale převažuje negativní hodnocení, jelikož jsme prohráli," hodnotil duel Filip Langer.

Dvojité jesle na konec

Do posledního dalšího zápasu právě Langer navlékl kapitánskou pásku, protože zaslouženou pauzu dostal lídr týmu Ondřej Němeček. Přišel však další zmar. Češi celý zápas jen dotahovali a trápení celého celý víkendu pak jen podtrhl gól Švýcarů (na 2:4), při kterém prošel míček do české sítě pod nohama Jiřího Besty i gólmana Lukáše Bauera. Jednoduše: dvojité jesličky a třetí prohra...

Sestřih: Česko – Švýcarsko 3:5 Český florbal

Za zmínku ale stojí fakt, že se v jedné lajně na hřišti potkali Milan Tomašík s Matějem Jendrišákem, kteří v národním týmu spolu hráli už v roce 2010. K nim je možno připočítat i Martina Tokoše, který si debut na MS odbyl v roce 2012. Celkově měla třetí formace v součtu 161 let. Čert vezmi věk, jednu branku matadoři zařídili. Věděli ale, že to bylo málo. "Florbal se hraje na góly a to nám z naší hry vypadává," ví Matěj Jendrišák, který bojuje už o svou sedmou účast na mistrovství světa..

Havlasova tisícovka

Pokud se něco povedlo a stálo to za zápis do historie, byl to gól Matěje Havlase do sítě švédského týmu. Jednalo se totiž o jubilejní 1000. branku, kterou Tre Kronor v historii dostali.

Matěj Havlas proti Švédsku vstítil dva góly Flickr Český florbal

Na co se těšit

Znovu se roztočí kola ligových soutěží. Už ve čtvrtek se hraje pražské derby mezi Tatranem a Spartou a přímý přenos zprostředkuje SPORTY TV.

V pondělí se ve švédské SSL střetne Falun se Storvretou a duel gigantů přinese českému a slovenskému publiku Nova Sport 2.

V Česku se pak díky státnímu svátku bude hrát ligové kolo i v pondělí a nejzajímavějším zápasem je střet Vítkovic a Chodova.