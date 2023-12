Krupnová před semifinále MS: Finky se spíš chystají na Švédky. Myslí si, že nás přejedou vždycky

Šesti body za tři branky a stejný počet asistencí přispěla kapitánka Eliška Krupnová (30) k vítězství florbalistek ve čtvrtfinále mistrovství světa v Singapuru nad Dánskem 13:1. S devátým hattrickem v reprezentační kariéře se stala rekordmankou a překonala Terezu Urbánkovou. Poprvé se ale opoře švédského Pixba Wallenstam podařilo vstřelil tři góly v jednom utkání na MS. Už se těší na sobotní semifinále s Finskem, kterému se Češky pokusí oplatit semifinálovou porážku z minulého šampionátu v Uppsale 4:5.

Hattrick Krupnovou potěšil. Dovršila jím v 57. minutě skóre a při oslavě poslala pozdrav do hlediště fandícímu hloučků českých rodin, blízkých a fanoušků. "Jsem ráda, že se to povedlo. Vůbec jsem o tom nevěděla, body úplně nesleduju, je to pro mě novinka. Kdybych to dala zítra, těšilo by mě to víc. Ale ne, dělám si srandu. Zkusím ho dát i zítra. Nejdůležitější je týmová výhra. Góly jsem potřebovala, abych trochu měla lehkost i gólové sebevědomí na další den," řekl novinářům Krupnová.

Na šampionátu si vylepšila bilanci na 10 bodů (5+5) ze čtyř utkání. Celkově v reprezentaci drží rekordy se 139 duely, 175 body, 106 góly i 69 asistencemi. "Dánky asi nebyly nejtěžší soupeř, asi to nebyla úplně zkouška pro nás. Musíme se pečlivě připravit na to, že zítra to bude jiný kafe," řekla.

S postupem do semifinále přišel další bonus. "Těší mě, že ženská florbalová složka je na Světových hrách, bude to poprvé. To je super. Asi to byl jeden z nižších cílů. My míříme ještě výš," uvedla.

Semifinále v jiné aréně

Češky na MS s Finskem dosud prohrály všech 12 vzájemných zápasů a celkově z 52 utkání nad nimi zvítězily pětkrát a třikrát uhrály remízu. "Bilance je negativní. Otázka je, co uděláme jinak. Víme, že potkáváme velmi kvalitního soupeře, Finky se spíš chystají na Švédky, nás si myslí, že přejedou vždycky. My do toho jdeme s tím, že se s námi moc nepočítá, ale věřím, že je dokážeme překvapit a kvalita v týmu je. Musíme ji najít, možná potřebujeme 110 procentní výkon, ale věřím, že to v nás je," konstatovala Krupnová.

Na semifinále a boje o medaile se týmy stěhují z OCBC Areny do vedlejší haly Indoor Stadium pro 12 tisíc fanoušků. "Moc jsem ji neviděla, jenom na obrázcích. Mám info, že florbalový povrch je na betonu, což já úplně nevítám, protože to bude hodně tvrdé. Nevadí mi, že míček skáče, ale kvůli krokům a brzdám. Já jsem se to dozvěděla ráno, když tam někdo trénoval," řekla.

"Nevím, jestli to pořadatelé s někým konzultovali. Možná je to nenapadlo, že to není ideální. Možná je to standard. Ale teď už s tím nic neuděláme, je pro všechny stejné. Musíme se připravit. Aspoň v hlavách, že z toho nebudeme překvapení a nebudou kolem toho negativní energie. Bude lepší delší rozcvičení, abychom opravdu už byli na to přivyknutí, když jdeme do vyšší intenzity. Aby svaly, klouby, vazy byly připravené," doplnila Krupnová.

Doufá také, že se hala naplní, aby duely o medaile měly atmosféru. "Vůbec nevím, kolik fanoušků je potřeba, aby to nebylo úplně prázdné a hluché. Nechávám se překvapit. Jsem si jistá, že čeští fanoušci, kterých tu pár je, bude fandit. Za to jsme moc rádi, patří jim velký dík," doplnila.

Nebezpečná dvojčata

Klíčem k úspěchu by mělo být především uhlídat první finskou formaci s dvojčaty Veerou a Oonou Kauppiovými. "Určitě se dá eliminovat. Ale to, že se dá eliminovat, znamená, že dají gólů málo. Já tady samozřejmě nemůžu odhalit náš herní plán. Vím o třech variantách, protože trenéři se na to připravují skoro si troufnu říct téměř dva roky. Protože je to nekonečná otázka, nejenom pro nás, ale i pro Švédky nebo Švýcarky, jak je zastavit," přiblížila Krupnová.

Pro český tým začíná vrchol turnaje, chce ukončit čekání na druhou medaili po bronzu ze St. Gallenu z roku 2011, kde ze současného kádru byly jen Krupnová a brankářka Jana Christianová. "Je to o týmovém nastavení, ale to se skládá z individuálních. Každá hráčka potřebuje trochu něco jiného. Myšlení musí být takové, aby si každá věřila. A víc než ta Finka. To si musí nastavit každý sám," dodala.