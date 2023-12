Nejsuverénnější postup do semifinále v historii. Florbalistky se o zlatý zápas utkají s Finskem

České florbalistky si poosmé za sebou zahrají na mistrovství světa o medaile. Do semifinále prošly nejjistějším způsobem v historii, když Dánky smetly 13:1. O většinu branek se postaraly útočnice Eliška Krupnová, Martina Řepková a Anna Brucháčková, jež každá zkompletovala hattrick. V cestě do vysněného boje o zlato nyní národnímu týmu stojí Finky, s nimiž na předchozích dvou šampionátech vždy prohrál těsně o gól.

S Dánkami to byl úplně jiný zápas než předloni, kdy se Krupnová a spol. také ve čtvrtfinále protrápily k nevábnému výsledku 7:5. Tentokrát od začátku dominovaly, první třetinu zvládly 6:0 a i dál bavily v Singapuru krásnými a rychlými kombinacemi i technickými individuálními akcemi. Možná největší radost z gólu měla Řepková, která jednak na turnaji do té doby marně čekala na trefu, jednak v utkání završila stovku bodů za národní tým.

Poprvé na turnaji dostala šanci v brance Lenka Remešová, která chytá ve Švédsku, a málem dosáhla hned na nulu. Zlikvidovala dokonce nápadité trestné střílení, jenže Dánky se proti ní nakonec v závěru prosadily po samostatném úniku. Jinak ovšem tým kouče Lukáše Procházky moc šancí nedovolil, naopak sám zasypal branku Seveřanek 58 pokusy. Hvězdou zápasu se stala Krupnová se šesti body (3+3).

"Na zápas jsme se dobře připravili a nic nepodcenili. Nechtěli jsme dopustit žádnou křeč nebo nervozitu. Cílem bylo do toho od začátku šlápnout a zápas brzy rozhodnout, abychom mohli pošetřit některé síly a hráčky. To se povedlo," těšilo Procházku. "Můžeme říct, že jsme splnili vše, co jsme potřebovali. Těšila mě i kvalita, kterou jsme předvedli. Ukázalo se, že se nám podařilo poskládat tři lajny, které jsou schopné hrát kvalitní florbal, i když v nich přijdou změny," dodal.

Dosud nejvyšším čtvrtfinálovým vítězstvím Češek byl triumf 10:1 nad Polkami na domácím šampionátu před 10 lety. Dva roky předtím vybojovala ženská reprezentace v St. Gallenu svou dosud jedinou medaili, bronz.