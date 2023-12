Pořád nám to trochu vázne v zakončení, ale devět gólů je devět gólů, těšilo Kubečkovou

Útočnice Michaela Kubečková (21) ve 14. minutě prolomila čekání českých florbalistek na úvodní branku v souboji se Slovenskem a vyrovnáním na 1:1 odstartovala cestu za jednoznačným vítězstvím. Slovenky na mistrovství světa v Singapuru vedly po proměněném trestném střílení Paulíny Hudákové a držely v první třetině s favoritkami krok. Češky však vyhrály 9:1 a jsou ve čtvrtfinále.

"Myslím si, že ze začátku jsme byly trošku zaskočené rozhodnutím rozhodčího, ale do zbytku zápasu nás to už neovlivnilo. Šly jsme tvrději do brány. Pořád nám to trochu vázne v zakončení, ale dorážky už jsou lepší. Devět gólů je devět gólů," řekla Kubečková novinářům.

Slovenskou brankářku Radku Mládenkovou překonala po dorážce Elišky Chudé, která skončila těsně vedle tyče. Opora Vítkovic si stáhla balonek do střelecké pozice a vyrovnala. "Myslím si, že nás to docela nakoplo konečně dát první gól a pak už to jelo," pochvalovala si Kubečková.

Přehled utkání Slovensko – Česko 1:9

Byla ráda, že se vedle autorky hattricku Anny Brucháčkové prosadilo v týmu šest dalších střelkyň. "Určitě je to velmi důležité, aby se tady prosadilo tolik z nás. Dalo nám to dost sebevědomí a budeme tak dál pokračovat," podotkla Kubečková, která je v 21 letech už na třetím MS.

Ve slovenském týmu má spoluhráčku z Vítkovic Michaelu Šponiarovou i další čtyři bývalé Alžbetu Ďuríkovou, Katarínu Klapitovou, Janu Troškovou a Karolínu Krištofovou. "Toho špičkování nebylo tolik jak třeba s Buczou (Dominikou Buczekovou) proti Polsku. Ale jo, potkaly jsme se tam párkrát," řekla.

V pátek Češky nastoupí ve čtvrtfinále proti lepšímu z předkola play off mezi Norskem a Dánskem. Norky skončily třetí ve skupině A, Dánky byly druhé ve výkonnostně nižší skupině D. "Asi se nedá dopředu říct, kdo to bude. Sice Norky hrály dobrý zápas s Finskem, ale těžko říct," podotkla Kubečková, která v roce 2021 v Uppsale pomohla dvěma góly a asistencí k výhře ve čtvrtfinále nad Dánskem 7:5. S Norkami hrály české florbalistky naposledy na závěr skupiny v roce 2017 na MS v Bratislavě a vyhrály 8:0.

