Florbalový týden: Sparta bere úspěšného trenéra, jízda klokanů i repre brankář ve druhé lize

Florbalová Sparta má novou posilu. Její realizační tým rozšířil trenér Jan Zahalka (46), který v minulosti dovedl šestkrát k titulu konkurenční Tatran. Kouče naopak rozhodně měnit nepotřebují Bohemians, pod vedením Michala Jedličky zatím hrají snovou sezonu. Zvítězili ve všech dosavadních sedmi utkáních a svým soupeřům nastříleli v průměru 11 gólů na zápas!

Sparta vyslala do světa vzkaz, že v týmu něco nefunguje. Zahalkovo angažování přišlo po třetím nezdaru v řadě, když tým prohrál derby s Tatranem 2:4. To, co Pražany trápí nejvíc, je ofenziva. Navzdory spoustě zkušených hráčů i dvojici reprezentantů mají třetí nejhorší útok (4,16 gólu na zápas) v superlize a s tím i spojenou třetí nejhorší produktivitu střelby.

Zahalka jako bič?

Sparta přesto deklarovala, že nechce odvolávat hlavního trenéra Marka Vojtu a role nového člena realizačního týmu bude oficiálně jen mentorská. "Tým bude nadále plně v kompetenci Marka Vojty. Cílem je maximálně vytěžit zkušenosti Honzy Zahalky a dát mu takovou roli, ve které se bude schopen realizovat a pomůže nám posunout se o krok dopředu," vysvětlil sportovní manažer klubu Miroslav Medal.

Zahalka ve Spartě dřív působil i jako hráč, než v roce 1998 přestoupil do Tatranu. "Je to úplně jiné prostředí, z tehdejšího týmu znám vlastně už jen Vaška Culku, který dnes dělá šéfa klubu," říká úspěšný trenér.

"Myslím, že prvky spolupráce budeme průběžně teprve hledat. Musím tým poznat a zjistit, kde dokážu pomoct. Každopádně jedním z důvodů, proč jsem nabídku přijal, byla i přítomnost Jirky Curneyho, se kterým jsem se potkal jednu sezonu v Mladé Boleslavi a chtěl jsem ho zažít ještě jako hráče," řekl Zahalka Livesport Zprávám. Právě Curney je i ve svých 35 letech stále nejproduktivnějším hráčem týmu.

Nekompromisní Bohemians

Možná je to i dílem příznivého losu, ovšem florbalisté Bohemians nepřestávají v nejvyšší soutěži rozdávat příděly. Ve dvou po sobě jdoucích zápasech nasázeli svým soupeřům shodně 15 gólů (15:6 Bulldogs, 15:3 Chodov) a suverénně vedou tabulku.

"Hrajeme hezký florbal a asi se to divákům musí líbit. Jsme efektivní, bodů je dost, a tak musíme být spokojeni, že práce na tréninku se odráží na výsledcích. Těžké zápasy nicméně teprve přijdou," říká trenér Michal Jedlička. "Gólů dáváme hodně, ještě bychom jich chtěli méně dostávat a udělat to snazší našim gólmanům," dodal po posledním utkání s Brnem Vojtěch Bílek.

Jurco ve druhé lize

Rarita byla vidět ve druhé nejvyšší soutěži. Trápící se Náchod se pro duel s pražským Butchisem posílil o reprezentačního gólmana Tomáše Jurca. Ten si odskočil do východočeského městečka z Tatranu na střídavý start a podílel se na vítězství 3:2 nad druhým týmem tabulky. Právě v Butchisu chytal Jurco v sezoně 2022/23, kdy tým postoupil mezi elitu.

"Jsem rád, že jsem měl tu možnost přidat v téhle soutěži další minuty. Premiéra za Náchod byla dobrá a ještě lepší bylo, že jsme zvítězili. Kluci hráli hodně obětavě do obrany, dost mi to ulehčili. Každopádně jedním z hlavních důvodů mého startu bylo, že jsem si chtěl zahrát se svým bratrem Patrikem," glosoval utkání nejlepší brankář uplynulé superligové sezony.

Langerův mat v prodloužení

Švédská SSL viděla souboj gigantů, kteří v posledních 15 letech nenechali vyhrát titul nikoho jiného. Do Falunu přijela Storvreta, hlavně díky pevné obraně domácích však tentokrát padalo hodně málo gólů. Hostující Orli čekali na radost až do 58. minuty, kdy odvolali brankáře, aby se pokusili stáhnout dvoubrankové manko v powerplay.

Podařilo se. Nejdřív zazvonil báječnou střelou na břevno Ondřej Němeček, aby vzápětí konečně trefil branku Gabriel Kohonen. Brzy poté proměnila Storvreta i standardní situaci a definitivní tečku za zápasem udělala trefa Filipa Langera na konečných 2:3. Orlům stačily na obrat tři branky v rozmezí dvou minut a 49 sekund.

Domácí kapitán Emil Johansson se pak omlouval za reakci po rozhodujícím gólu, kdy se pustil do slavícího Kohonena. "Asi neudělal nic špatného, jen křičel u naší střídačky, chtěl jsem ho odtamtud dostat. Bylo to pro nás těžké a já byl pekelně naštvaný..." kál se.

Na co se těšit

Ve švédské Superlize na sebe narazí dva týmy s českými legionáři. Kalmarsund s Filipem Formanem se představí v sobotu (18:00) na hřišti Linköpingu, jehož barvy hájí Matěj Jendrišák a Josef Rýpar.

Velký svátek čeká Mladou Boleslav. V neděli od 16:15 rozehrají Středočeši domácím duelem dvojzápas s finským Nokianem. Jeho vítěz postoupí do finále Poháru mistrů. V české nejvyšší soutěži dojde v neděli na střet dvou historicky nejúspěšnějších klubů historie, lepšící se Vítkovice přivítají v 18 hodin Tatran Střešovice.