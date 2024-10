Dvě komické penalty baví Německo. Za 600 zápasů jsem tohle nezažil, prohlásil trenér

Dvě penalty během jednoho utkání? To není nic výjimečného. Kdo ale viděl duel Magdeburgu s Fürthem ve 2. Bundeslize, jistě na něj jen tak nezapomene. A na svědomí to budou mít dva kuriózní pokutové kopy, které budou jistě útočit na místa v zábavných sestřizích na Silvestra. "Groteskní penalty za hraní rukou, jaké se v profesionálním fotbale jen tak nevidí," hodnotí situace z duelu, který skončil nerozhodně 2:2, odborný magazín Kicker.

Bizár odstartoval ve 13. minutě utkání, kdy gólman hostů Nahuel Noll rozehrál rukou míč obránci Gideonu Jungovi. Ten ale nepochopitelně lapil míč a chtěl si jej postavit na malé vápno, aby odkopl od branky. Akci ale rozjel již gólman, a tak sudímu nezbylo nic jiného, než odpískat penaltu.

Trenér Fürthu Alexander Zorniger jen bezmocně kroutil hlavou. "Vedl jsem tým jako hlavní trenér v 600 zápasech, ale tohle jsem nikdy nezažil," cituje Kicker zkušeného kouče. Zkrat svého týmu bolel kouče ještě víc, když šel Magdeburg po zmíněné situaci do vedení. El Hankouri sice penaltu neproměnil, ale o pár sekund později už dopravil míč do sítě. "Penalta proti nám mě samozřejmě bolela, ale také mi vadilo, že jsme neubránili následnou situaci a stejně jsme gól inkasovali," postěžoval si kouč.

"Byla to z mé strany chyba. Myslel jsem si, že budu rozehrávat od branky," vysvětloval situaci obránce Fürthu Jung na klubovému webu. "Tohle by se nemělo stávat," přiznal ohledně svého faux pas.

Bláznivá podívaná ale zdaleka nebyla u konce. Ve 41. minutě se kopala další penalta za hraní rukou a opět všichni zírali s otevřenou pusou, co se na trávníku Magdeburgu děje. Obránce domácích Daniel Heber totiž chytil míč do rukou v pokutovém území poté, co si myslel, že sudí odpískal faul ve prospěch soupeře. Domníval se, že je přerušená hra, jenže nebyla. A tak sudí Dankert opět nařídil penaltu. Tu Julian Green proměnil a snížil na 1:2. Hosté nakonec dovedli utkání k remíze 2:2.

Statistiky zápasu. Livesport

Jungovi se pak pořádně ulevilo, že byl na světě i další trapas. "Naštěstí jsem od Magdeburgu dostal dárek, když se jim stala podobná věc. Jejich hráč čekal, že sudí odpíská faul a vzal míč do ruky, jenže sudí nepískal. A byla z toho penalta. Nikdy jsem nezažil, že by se staly v zápase dvě podobné věci," kroutil hlavou hráč hostů. A jeho trenér s ním souhlasil. "Vidět dvě takové situace v zápase, to je šílené," dodal.