Karabec je v Hamburku nadšený z města, klubu i role v týmu. Zažral jsem se do toho, říká

Adam Karabec (21) zamířil v létě ze Sparty na hostování s opcí do Hamburku a trochu se bál, jak změnu prostředí a první angažmá v zahraničí zvládne. Ofenzivní univerzál se ale od úvodu sezony zabydlel v základní sestavě a připustil, že tak povedený začátek sám nečekal. Je nadšený z atmosféry při zápasech i z přístavního města a s klubem má jasný cíl postoupit do Bundesligy. V rozhovoru s novináři uvedl, že zatím neřeší, co bude po sezoně.

"Když jsem do Hamburku v červenci odcházel, trochu jsem se té změny a přechodu bál. Přece jen jsem ve Spartě strávil spoustu let, v podstatě celý život jsem v Praze. Ale sedlo si to rychle, v Hamburku jsem si zvykl bez problémů, ostatně je to nádherné město. I fotbalově to zatím vypadá dobře, jsem za to rád. Zatím jsem v Hamburku moc spokojený," citoval web FAČR Karabce z rozhovoru s novináři během srazu reprezentační jednadvacítky.

Karabec skóroval hned v první přípravě za Hamburk a ve všech čtyřech zápasech sezony 2. Bundesligy i utkání domácího poháru nastoupil v základní sestavě. "Možná jsem ani nečekal, že to od začátku půjde takhle dobře. Protože adaptace na nové prostředí nemusí být jednoduchá. Zatím to jde ale dobře, trenér mi věří. Hraju velké části zápasů a dolů chodím až v závěrech, což je pro mě výborné," pochvaloval si.

Hamburk na něj udělal velký dojem. "Abych byl upřímný, na začátku jednání s Hamburkem jsem si ani neuvědomoval, jak velký to je klub. Když jsem poznal, jakou mají historii, fanoušky i cíle, tak mě to nadchlo," podotkl Karabec.

Je nadšený, že i na druhou ligu chodí v Německu 50 tisíc fanoušků. "Atmosféra je jedním slovem neskutečná, pecka. V Kolíně nad Rýnem na nás bylo přes 50 tisíc lidí, plno je i na naše domácí zápasy. Užívám si atmosféru každou vteřinu. Nejde jen o zápasy, fanoušci ve velkém počtu chodí i na naše tréninky, podpora je obrovská," líčil Karabec.

V nové sezoně zatím zapsal jednu asistenci v domácím poháru. Livesport

Hamburk v roce 2018 sestoupil z Bundesligy a usiluje o návrat. Po čtyřech kolech je s minimální ztrátou na čelo tabulky sedmý. "Strašně bych si přál, abychom na konci sezony slavili postup. Je to velká meta pro celý klub i pro mě, zažral jsem se do toho," prohlásil Karabec, který zatím na první soutěžní branku za HSV čeká.

V létě cítil, že změnu potřebuje. "Sešlo se víc věcí, proč jsem ze Sparty odešel na hostování. V týmu je velká konkurence, která však ve špičkovém klubu je nezbytná. Ani v herním systému jsem neměl svoji pozici, na níž jsem hrál celý život," podotkl.

V HSV mu pozice a role v týmu sedí. "Hrajeme na dvě klasické desítky. Jsem více ve středu hřiště, s druhým klukem na desítce se můžeme různě protáčet. Když jsme v defenzivě, stahuju se spíš na pravý kraj hřiště. Sedí mi to," řekl Karabec.

V Hamburku je na ročním hostování a klub má opci na přestup. "Teď je zbytečné myslet na to, co bude za rok. Momentálně jsem hráčem Hamburku, máme před sebou nějaké cíle, které chceme naplnit. Dál se nedívám, ani to teď nemá smysl," uvedl Karabec.

S jednadvacítkou se chystá na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Litvě a Dánsku. Lvíčata potřebují bodovat naplno, v tabulce skupiny jsou totiž zatím až čtvrtá. "Pro nás je teď povinností vyhrát každý nadcházející zápas bez ohledu na soupeře. Nebylo by příjemné se pak spoléhat na to, jestli někdo ze soupeřů ztratí body. Půjdeme za výhrou v každém utkání, takto o tom mluvíme i s trenéry. Euro je náš velký cíl," dodal.