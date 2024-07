Vedení HSV vynaložilo velké úsilí, aby mě podepsalo, říká Karabec a těší se na novou výzvu

Adam Karabec (21) si připadá jako v pohádce. A taky v rychlíku. Ve středu odjel do Hamburku, ve čtvrtek tam absolvoval lékařskou prohlídku a podepsal smlouvu. V pátek pak už poprvé makal na tréninku s novými spoluhráči. Do Německa zamířil na hostování s opcí z mistrovské Sparty. Následně se podělil o své první dojmy v novém působišti. "Jsem šťastný, že dostávám tuhle šanci hrát za HSV," svěřil se talentovaný Čech.

"Někteří hráči potřebují čas, aby si v novém prostředí trochu zvykli. Ale ne Karabec, ten trénoval v plné intenzitě od první chvíle," stojí na klubovém webu HSV směrem k českému záložníkovi.

Je vidět, jak je mladý sparťan nažhavený, aby se ukázal. Zdůraznil také, jakou má radost, že angažmá ve slavném klubu získal. "Vedení HSV vynaložilo velké úsilí, aby mě podepsalo. Claus Costa mě navštívil v Praze a mluvil jsem se Stefanem Kuntzem v Hamburku. Podrobně mi vysvětlili ambice i klubový projekt a já se rozhodl, že je to něco, čeho chci být součástí. Jsem velmi šťastný, že jsem teď tady a mám šanci hrát za HSV," neskrýval šikovný záložník.

Angažmá v zahraničí pro něj znamená novinku. "Narodil jsem se v Praze, vyrostl jsem tam a vždy jsem tam hrál, takže je to poprvé, co jsem opravdu odešel z domova. To mi opravdu došlo, když jsem si balil věci," usmál se Karabec. "Ale je to součást práce a já se na tu výzvu opravdu těším. Měl jsem skvělé přivítání a je hezké, že mohu začít hned," konstatoval.

Ve Spartě nedostával tolik prostoru na hřišti, jak by si přál. Teď věří, že přijde šance, aby se ukázal. Jaká jsou jeho očekávání? "Sledoval jsem videa na YouTube z domácích zápasů HSV a musím říct, že jsem byl ohromen. Stadion, fanoušci, atmosféra – nemůžu se dočkat svého prvního domácího zápasu. Opravdu chci pomoci klubu dosáhnout jeho cílů. Vím, že HSV je obrovský klub s velkou historií," svěřil se Karabec.

S jakou rolí na hřišti případně počítá? "Vidím se jako všestranný útočný hráč. Můžu hrát na pravém křídle, ale preferuji být více ve středu, tedy na pozici ofenzivního záložníka. Tam mohu skutečně ukázat své schopnosti, vytvořit si šance a střílet na branku. Doufám, že se mi nějaké góly povede dát, abych pomohl týmu vyhrávat a také ke splnění našeho cíle," naznačil Karabec, že by byl rád, aby Hamburk na konci sezony slavil postup do nejvyšší německé soutěže.