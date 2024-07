Karabec zkusí štěstí v Německu. Ze Sparty odchází na hostování s opcí do Hamburku

Adam Karabec (21) opouští Spartu a zkusí štěstí v německé 2. Bundeslize. Talentovaný ofenzivní univerzál, který však dosud nenaplnil potenciál a v klubu, kde vyrostl, plnil převážně pozici náhradníka, odchází na roční hostování do Hamburku. Součástí dohody je i opce na následný přestup.

Karabec platí za výrazný talent českého fotbalu, už v 16 letech nastupoval za sparťanský rezervní tým. První minuty za "áčko" si připsal v únoru 2020, kdy pod trenérem Václavem Kotalem nastoupil na závěrečné minuty zápasu v Olomouci.

Dostal se i do reprezentační jednadvacítky, za kterou ve 22 utkáních nastřílel čtyři branky. V první lize odehrál za Spartu 141 soutěžních zápasů s bilancí 13 gólů a 11 asistencí a získal s ní dva tituly, do základní sestavy se však nikdy naplno neprosadil.

V posledních měsících se čím dál hlasitěji hovořilo o jeho odchodu. Ve hře bylo několik destinací, spojován byl mimo jiné se Stuttgartem či kluby z Dubaje nebo Belgie.

Nakonec se však ve čtvrtek večer oficiálně potvrdil transfer, o kterém Livesport Zprávy informovaly v sobotu. Škovný ofenzivní hráč putuje na první zahraniční angažmá do Hamburku. "Díky své herní kvalitě, kreativitě a silné levé noze může být nebezpečím pro každého soupeře,“ uvedl ředitel HSV Claus Costa.

V tradičním klubu, který se už šest let neúspěšně snaží probít zpátky do Bundesligy a letos těsně nedosáhl na účast v baráži, si Karabec zahraje stejnou soutěž jako jeho nedávný splouhráč Michal Ševčík. Ten odešel na hostování do Norimberku.