Karabec podepsal se Spartou novou smlouvu, od angažmá v Hamburku ho však dělí poslední krok

Adam Karabec by měl odejít do Hamburku na roční hostování s opcí.

Den D je tady. Tedy alespoň z pohledu sparťana Adama Karabce (21). Český mládežnický reprezentant míří ve společnosti Pavla Kuky z agentury ISM do Německa, aby se v Hamburku podrobil zdravotní prohlídce. A v případě, že projde, spojí ve středu talentovaný záložník svou budoucnost s druholigovým klubem. Podle informací eFotbal.cz půjde o roční hostování s následnou opcí. Ještě před cestou za hranice však ofenzivní hráč prodloužil smlouvu na Letné.

"Pro Adama jde o důležitý krok. V Hamburku by měl v případě dohody dostat herní prostor. Určitě je to pro něj šance se ukázat v Německu," tvrdí zdroj eFotbal.cz.

Karabec se sice snažil prosadit ve Spartě, ale to se mu nepovedlo. Třeba i kvůli tomu, že herní systém, který Letenské dovedl k mistrovskému titulu, pro mladíka nenašel místo, kde by se trvale prosadil. A tak se začalo mluvit o odchodu. Ve hře bylo několik destinací, včetně bundesligového Stuttgartu, ale vše vypadá tak, že to klapne až v Hamburku.

"Pokud projde zdravotní prohlídkou, bude hotovo a Adam by se hned připojil k týmu. Ten je v době Eura mimo Hamburk," prozrazuje zdroj eFotbal.cz.

Podle něj Karabec každopádně prodloužil o rok smlouvu ve Spartě, až pak mohl valit směr Německo. Součástí dohody o hostování je opce na přestup a řeší se rovněž i podmínky, které HSV splní v případě postupu do nejvyšší soutěže. Nepodcenila se žádná maličkost.

"Adam to vnímá jako velkou příležitost. I kdyby Hamburk třeba do nejvyšší soutěže nepostoupil, může se ukázat a do první bundesligy má touhle cestou určitě blíž než ze Sparty," dodává zdroj eFotbal.cz.