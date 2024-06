Sparťan Ševčík bude hostovat do Norimberku. Může z něj být nejdražší hráč v dějinách klubu

Sparťanský záložník Michal Ševčík (21) do druhé sezony ve Spartě nevkročí. Z Letné míří na roční hostování do Norimberku. Německý klub má navíc opci na případný trvalý přestup.

Podle webu inFotbal.cz by se opce měla pohybovat kolem 4,5 milionu eur (téměř 112 milionů korun). Pokud by německý celek opci uplatnil, udělal by ze Ševčíka nejdražšího hráče v klubové historii.

"Michal je silný a technicky zdatný hráč, ze kterého vyzařuje velká radost z fotbalu. Ve svých 21 letech má stále velký potenciál, který bychom z něj rádi v nadcházející sezoně dostali. Jsme rádi, že Michal má odvahu udělat krok do zahraničí a chce nám svými kvalitami pomoci," uvedl sportovní ředitel německého celku Joti Chatzialexiou.

Nadějný záložník, jenž herním stylem nápadně připomíná sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického, okouzlil fanoušky hlavně na podzim loňského roku. Po postupu Brna mezi elitu skóroval v každém z úvodních tří kol, svou premiérovou půl sezonu v první lize zakončil se sedmi góly a pěti asistencemi.

Žádný div, že se o něj začala zajímat právě Sparta. Do svých služeb ho přivedla v létě po sestupu Zbrojovky o patro níž, v metropoli ale Ševčíkův talent chřadne.

Mladík sice sbíral minuty za "béčko", za A-tým si ale zahrál jen sporadicky. Podle klubového prohlášení se na začátku roku potýkal se zdravotními potížemi. Za celou sezonu v druhé nejvyšší soutěži zaznamenal 862 minut v 11 startech a připsal si tři góly a další tři asistence.

Norimberk, kde v minulosti hrálo kromě Ševčíka dalších 15 českých fotbalistů, skončil v minulém ročníku druhé německé ligy na 12. místě.