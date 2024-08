Ševčíkova mise v Norimberku zatím nejde podle plánu, Klose mu vyčítá nedostatky

Na hostování do druhé německé ligy odcházel, aby získal větší herní vytížení. V prvních dvou zápasech však Michal Ševčík (21) za Norimberk neodehrál ani minutu. Podle trenéra Miroslava Kloseho se ale už blíží okamžik, kdy přijde jeho šance.

Michal Ševčík stále čeká na svou první minutu v druholigovém Norimberku. Po prvním duelu, který tradiční klub prohrál 2:3 na hřišti Karlsruhe, se mohlo zdát, že dojde ke změnám. To se sice stalo, ale v neprospěch kmenového hráče Sparty. Pozici, na kterou si český talent mohl brousit zuby, obsadil proti Schalke Rafael Lubach, kterému je teprve devatenáct let.

Klose to po vítězném zápase vysvětloval především aspekty hry bez míče, ve kterých má Ševčík prý ještě prostor na zlepšení. "V týdnu před Karlsruhe jsme se bavili o věcech, které mu chyběly, a proč nebude hrát. V zápasech proti Karlsruhe jsou potřeba jiné kvality. Musíte hodně běhat a ne vždy máte míč. Proto jsme si i proti Schalke vybrali Lubacha, přesně tohle dokáže," cituje Kloseho portál clubfokus.de.

Ševčíka ale nijak odstřelit nechce. Klose jasně řekl, že záložník, v jehož hostování je zakomponována i opce, už asi nebude muset dlouho čekat. "Vlastně mu toho do ideálu moc nechybí. Až na to, že ještě neodehrál ani minutu," uvedl kouč Norimberku. Zdá se, že by se to mohlo brzy změnit. Možná už v domácím poháru proti Saarbrückenu.

"Víme, že je v tréninku aktivní. Jen pro něj ještě nenastala ta správná konstelace hvězd. Můj vnitřní pocit mi ještě neřekl, ať hraje," řekl Klose.

Proti třetiligovému týmu, který bude pravděpodobně bránit v hlubokém bloku, by mohl technicky zdatný šikula přinést více ze svých kreativních a ofenzivních schopností. "Víme, co umí. Hezky se na něj dívá, když hraje. Je to skutečně rozdílový hráč. Ale ví, že musí zapracovat i na dalších věcech," uzavřel Klose.