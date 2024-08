Bleskurychlý konec. Trenér Lowe končí na střídačce Prestonu po prvním zápase sezony

Tak tohle šlo opravdu rychle. Fotbalisté Prestonu, kteří úvodní duel sezony prohráli 0:2 se Sheffieldem United, jsou bez trenéra již po prvním kole. Ryan Lowe (45) jenž klub vedl v posledních třech ročnících, Preston opustil v pondělí po vzájemné dohodě.

Odchod Lowea, který v Prestonu odkoučoval 125 zpasů, je poměrně překvapivý. Přípravné zápasy se totiž anglickému klubu relativně vydařily – na domácí půdě dokonce porazil 2:1 Fiorentinu.

"Myslím, že teď je ten správný čas, aby se klub vydal jiným směrem. Od chvíle, kdy jsem prošel dveřmi, jsem vždy zdůrazňoval, že když nemůžu klub posunout dál, přenechám to někomu jinému a to je to, co dělám," prohlásil Lowe.

Pro zápasy se Sunderlandem a Swansea, které se odehrají tento týden, se vedení týmu dočasně ujali Mike Marsh, Peter Murphy a Ched Evans.