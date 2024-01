Po titulu s Neapolí chce uspět na Poháru národů. Když ho vyhraju, můžu skončit, říká Osimhen

Victor Osimhen (25) v minulé sezoně vyhrál s Neapolí titul v Serii A a rok 2023 zakončil ziskem oceněním pro nejlepšího afrického fotbalistu roku. Nový kalendářní rok odstartoval na africkém šampionátu, kde by chtěl s Nigérií získat další trofej. "Byl by to jeden z nejlepších okamžiků mého života," uvedl kanonýr.

Nigérie na titul z Afrického poháru národů čeká od roku 2013. Osimhen však má s ukončováním dlouhých půstů čerstvou zkušenost. Neapol v létě dovedl k titulu po 33 letech. "Dokázal jsem to s Neapolí a těším se, až něco vyhraju i s národním týmem," líčil pětadvacetiletý forvard.

Osimhen v minulé sezoně Série A nasázel 26 branek a jako první africký hráč v historii se stal nejlepším střelcem italské ligy. V aktuální sezoně jeho tempo upadlo, nic to ale nemění na faktu, že je i nadále reprezentačním lídrem. "Minulý rok v dresu Neapole jsem se zapsal do historie. Výhra na AFCONU by ale byla mnohem víc. Až se mi to povede, budu moci skončit s fotbalem," řekl rodák z Lagosu.

Nigérie na posledním kontinentálním šampionátu skončila až devátá, fanoušci v nejlidnatější africké zemi proto očekávají výsledkový posun vpřed. "Pod tlakem se nesložím. Od mala jsem mířil vysoko a proto s ním dokážu pracovat. Jakmile se dostaví vypjatá situace, snažím se správně nastavit hlavu a vydat ze sebe všechno," vysvětlil nejlepší africký fotbalista za rok 2023.

V boji o individuální ocenění za sebou Osimhen nechal i hvězdné konkurenty –⁠⁠⁠ Achrafa Hakimiho a Mohameda Salaha. "Vyhrát cenu pro afrického hráče roku je prostě snem každého mladého afrického hráče. To, že jsem ji vyhrál, ukazuje, jaké věci jsem do toho vložil, tvrdou práci, pot a slzy," vyprávěl.

Kanu, Okocha jako inspirace

Nigérie ovládla Pohár národu třikrát v historii. Kromě zmíněného jedenáct let starého triumfu se Super Eagles, jak se nigerijskému národnímu týmu přezdívá, radovali také v letech 1980 a 1994. Před 29 lety se z titulu afrických šampionů radovali i Nwankwo Kanu a Jay-Jay Okocha. Oba dva ofenzivní hráči na úspěšném turnaji nastartovali své kariéry a staly se národními ikonami.

"Kdysi jsem s oběma měl tu čest mluvit a myslím, že jim vděčím za hodně svých úspěchů. Byli pro mě inspirací, když jsem vyrůstal," řekl Osimhen, který o sobě dal poprvé vědět v roce 2015, kdy ovládl pořadí střelců na mistrovství světa hráčů do 17 let.

Střelec Neapole je na svém druhém Poháru národů. Při své první účasti v roce 2019 kryl záda Odionu Ighalovi a v cestě za bronzovou medailí naskočil do jediného zápasu. V roce 2022 měl být lídrem nigerijské ofenzivní vozby, ale na turnaj ho nepustilo zranění v obličeji.

"Účast na šampionátu v roce 2019 pro mě byla velmi důležitá. Odion je můj velký bratr, takže pro mě bylo důležité sbírat od něj zkušenosti," uvedl Osimhen. "Na turnaj před dvěma roky mě bohužel nepustilo zranění, ale teď jsem tady a chci pomoct Nigérii k úspěchu. Nechci na sebe strhávat pozornost, jsme tým a musíme tak vystupovat. Máme kvalitu na to, abychom tu odehráli velmi dobrý turnaj."

První zápas se Orlům nepovedl. Osimhen sice potvrdil pověst kanonýra a vstřelil gól, Nigérie ale pouze remizovala s Rovníkovou Guineou 1:1. "Je to pro nás zklamání. Příští zápas musíme uchopit jinak a musíme ho zvládnout," burcoval před utkáním s domácím Pobřežím slonoviny pětadvacetiletý střelec.

