Začíná Africký pohár národů. Titul obhajuje Senegal, favoritem na zlato jsou však Maročané

Večer odstartuje v Pobřeží slonoviny 34. ročník Afrického poháru národů. Titul obhajuje Senegal, který patří mezi favority i tentokrát. Za hlavního adepta na celkové prvenství však považují sázkové kanceláře čtvrtý tým z minulého světového šampionátu Maroko, které na kontinentálním mistrovství zatím triumfovalo jen v roce 1976. Po předchozí finálové porážce cílí na zlato také rekordman turnaje Egypt.

Maroko jako první africká a arabská země prošlo na světovém šampionátu do semifinále a na kontinentálním mistrovství chce nečekaný výsledek potvrdit. Tým se bude znovu opírat o kapitána Achrafa Hakimiho z Paris St. Germain, Hakima Ziyecha z Galatasaray či střelce Sevilly Youssefa En-Nesyriho.

"Je pravda, že minulé mistrovství světa nám dodalo zkušenosti z velkých soutěží. Ovšem africký šampionát je vždy složitý turnaj. Není to poprvé, co Maroko přijíždí jako favorit a potenciální adept na vítězství, Bohužel se nám nepodařilo končit pravidelně mezi nejlepší čtyřkou," řekl marocký trenér Walid Regragui. "Úspěšný turnaj pro nás znamená dojít do finále," doplnil obránce Romain Saiss.

Vedle Hakimiho se na africkém šampionátu jako obvykle představí i další hvězdy z evropských soutěží. Řada hráčů je z týmů Premier League, které tak budou po jejich odjezdu na mistrovství v zimě tradičně oslabeny.

Liverpool bude postrádat nejlepšího střelce dosavadního průběhu sezony anglické ligy Mohameda Salaha. Jednatřicetiletý hvězdný útočník chce s Egyptem zaútočit na zlato po dvou finálových porážkách v roce 2017 a 2021, kdy jeho tým neuspěl v penaltovém rozstřelu.

"Faraoni" drží se sedmi prvenstvími rekord, poslední triumf však slavili už před 14 lety. "Byl jsem spokojený s našimi výkony na minulém africkém šampionátu, měli jsme smůlu. Pokusíme se být ještě lepší. Strašně bych si přál něco vyhrát s národním týmem. Trofej by pro mě hrozně moc znamenala," řekl Salah.

Senegal povede za obhajobou prvenství další z hvězdných útočníků Sadio Mané. Jeho tým je podle bookmakerů druhým největším favoritem turnaje za Marokem. Obhájit zlato na africkém šampionátu se naposledy povedlo v roce 2010 Egyptu, který tehdy získal třetí zlato po sobě.

Faraoni se zároveň v roce 2006 stali dosud posledním vítězným pořadatelem turnaje. Nelichotivou bilanci hostitelských zemí se letos pokusí vylepšit Pobřeží slonoviny, jenž je třetím největším favoritem mistrovství. Vysoko míří i vítěz předminulého ročníku Alžírsko se záložníkem Riyadem Mahrezem či Nigérie se střelcem Victorem Osimhenem.

Afrického šampionátu se potřetí za sebou účastní 24 týmů, které jsou rozděleny do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky a čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst. Finále se uskuteční 11. února v Abidjanu.

Na turnaji se otiskne i česká stopa, celkem pět hráčů má nyní angažmá v tuzemsku. Gambijští obránci James Gomez ze Sparty a Muhammed Sanneh patřící Ostravě prožili hororové chvíle při nevydařeném odletu na šampionát. Stroj kvůli poklesu tlaku a kyslíku na palubě musel pár minut po startu nouzově přistát a někteří hráči na chvíli ztratili vědomí.

Složení skupin

Skupina A: Pobřeží slonoviny, Nigérie, Rovníková Guinea, Guinea Bissau

Skupina B: Egypt, Ghana, Kapverdy, Mosambik

Skupina C: Senegal, Kamerun, Guinea, Gambie

Skupina D: Alžírsko, Burkina Faso, Mauritánie, Angola

Skupina E: Tunisko, Mali, JAR, Namibie

Skupina F: Maroko, Kongo, Zambie, Tanzanie