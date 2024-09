Bayern plánuje prodloužit smlouvu s Musialou. Může tady zůstat 20 let, myslí si prezident

Jamal Musiala (21) má s Bayernem Mnichov smlouvu ještě na dva roky, přesto německý velkoklub plánuje brzy začít jednat o prodloužení. Podle prezidenta bavorského mužstva Herberta Hainera může talentovaný záložník pokračovat ve stopách Thomase Müllera.

"Chceme udělat maximum, abychom ho udrželi co nejdéle," prohlásil Hainer na adresu Musialy. "Podle mého názoru by se mohl stát druhým Thomasem Müllerem. Může tady zůstat dalších 20 let," dodal na adresu německého reprezentanta.

"Brzy s ním začneme jednat o prodloužení smlouvy. Měl by se stát tváří Bayernu. Jamal je hráč, kterých je velmi málo a jeho cesta v Bayernu ještě zdaleka není u konce," řekl na adresu ofenzivního hráče sportovní ředitel nejúspěšnějšího německého klubu Max Eberl.

Musiala do Mnichova zamířil před pěti lety z Chelsea a od sezony 2020/21 patří stabilně do prvního týmu Bayernu, s nímž má na kontě čtyři mistrovské tituly a řadu dalších trofejí. Rodák ze Stuttgartu dosud za bavorský klub odehrál 166 soutěžních zápasů a bilancí 44 gólů a 31 asistencí.

Se třemi brankami dělený nejlepší střelec domácího mistrovství Evropy nastoupil do všech pěti utkání na turnaji v základní sestavě Německa. Celkem Musiala za Die Mannschaft zasáhl do 36 mezistátních zápasů, v nichž šestkrát skóroval. Díky anglickému pasu mohl nastupovat také za Albion, jehož dres oblékal v mládeži, na seniorské úrovni se však rozhodl pro Německo.