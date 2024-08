Minule neměl proti Leverkusenu, který odehrál celou sezonu senzačně bez jediné porážky, sebemenší šanci. Bayern Mnichov skončil v tabulce německé nejvyšší soutěže až třetí, s propastnou ztrátou 18 bodů na nečekané šampiony. Přesto sázkové kanceláře věří před startem nového ročníku fotbalové Bundesligy nejvíc právě jemu.

Bayer Leverkusen představoval pod vedením kouče Xabiho Alonsa v minulém ročníku soutěže obrovskou sílu a ročník zakončil se 17bodovým náskokem před svým nejbližším konkurentem VfB Stuttgart. Téměř bezprecedentním způsobem prošel mistr sezonou bez porážky v lize i domácím poháru a velkolepou sérii ukončil až prohrou ve finále Evropské ligy s Atalantou Bergamo.

Může se dominance Bayeru opakovat, nebo to bude rok, kdy anglický smolař Harry Kane konečně zvedne nad hlavu svou první soutěžní trofej? Kdo ví, třeba se Borussia Dortmund, úřadující finalista Ligy mistrů, nebo RB Lipsko budou sezonou Leverkusenu inspirovat a dokážou něco podobného.

Bayern Mnichov má co dokazovat, vzhledem k tomu, že naposledy nedokázal skončit ani na druhém místě. To se pochopitelně neobešlo bez výměny trenéra, nový kouč Vincent Kompany nebude mít úplně jednoduchou pozici a klid na práci...

Jaké jsou kurzy na vítěze Bundesligy či nejlepšího střelce soutěže?

Kdo získá titul?

Vzhledem k tomu, že Bayern se po zisku 11 titulů v řadě propadl až na třetí místo, nebudou se už týmy bavorského giganta tolik bát. Největší tlak bude na obhájce titulu z Leverkusenu. Borussia Dortmund, která je podle kurzů na vítěze Bundesligy za nimi, má nového trenéra v bývalém hráči Nurim Sahinovi, jenž je stejně jako Kompany nováčkem na elitní úrovni.

Dalšími favority jsou Lipsko a Stuttgart, přičemž druhý jmenovaný tým dokázal v minulé sezoně skončit na stříbrné příčce. Přesto se zdá poněkud nepravděpodobné, že by oba týmy dokázaly zopakovat úspěch Leverkusenu.

Bayern Mnichov 1,5

Bayer Leverkusen 3,5

Borussia Dortmund 11

RB Lipsko 13

VfB Stuttgart 41

Prognóza: Titul získá Bayern Mnichov (1,5:1).

Bayern Mnichov vyhraje Bundesligu (1,5)

Bayern byl po většinu sezony nejvážnějším konkurentem Leverkusenu. Na to, že skončí druzí, natož třetí, jeho hráči nikdy ani nepomysleli. Není pochyb o tom, že ti, kteří se na minulé sezoně podíleli, jsou z jejího průběhu frustrováni, což ještě zvýší jejich snahu v boji o návrat na trůn.

Jmenování Kompanyho na lavičku Bayernu mnozí zpochybňovali. Jeho týmy však za krátkou dobu jeho působení ve funkci jednoznačně poutají líbivým fotbalem. Vedení se navíc povedlo vhodně posílit, když přivedlo Michaela Oliseho a také Joaa Palhinhu.

Navzdory neúspěšnému turnaji s Anglií na Euru je pravděpodobné, že Kane dosáhne stejné úrovně jako v minulé sezoně. Pokud zůstane fit, vstřelí pravděpodobně víc než 30 gólů, což znamená, že je na Kompanym a spoluhráčích, aby se postarali o obranu.

Bayer Leverkusen vyhraje Bundesligu (3,50)

Ne že by o tom manažer nebo hráči vůbec uvažovali, ale pokud by Leverkusen zakončil sezonu 2024/25 v Bundeslize bídně, fanoušci by to po tak fenomenálním tažení minulým ročníkem dokázali přijmout.

Alonso a spol. však mají v úmyslu získat druhý ligový titul za sebou a dokonce se ukázat v Lize mistrů, což se jim v minulé sezoně nepodařilo. Kádr zůstal z velké části stejný: Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Patrik Schick a Victor Boniface zůstávají i pro další sezonu, což naznačuje, že je Bayer víc než připraven na další boj o titul.

Nikdo nemůže říct, že pozlacené bundesligové tažení Leverkusenu bylo náhodné, když celou sezonu zvládl bez porážky a dokonce exceloval i v Evropě. Největší otázkou však zůstává, zda si tuto úroveň dokáží udržet i v další sezoně, což se v minulosti mnoha týmům nedařilo.

Kdo bude nejlepším střelcem Bundesligy?

S 36 góly ve 32 zápasech v minulé sezoně dosáhl Harry Kane ve své první sezoně v Německu neuvěřitelných výšin. A pokud je jeho kariéra něčím výjimečná, bude Angličan schopen zopakovat podobná čísla i v nadcházejících měsících. V nich má sice před sebou cíl, kterým je 41 gólů Roberta Lewandowského, hodně bude však záležet na Kaneově kondici poté, co to vypadalo, že ho na Euru s Anglií brzdí.

Pokud by mu zranění způsobilo problémy, otevírá se příležitost pro další útočníky, jako jsou Boniface, Openda nebo třeba Slovinec Šeško, aby se stali v této sezoně nejlepším střelcem Bundesligy. Kdo jsou na tuto metu největší favorité?

Harry Kane 1,44

Victor Boniface 8

Loïs Openda 8

Serhou Guirassy 8

Benjamin Šeško 11

Sebastien Haller 17

Florian Wirtz 26

Prognóza: Nejlepším střelcem Bundesligy se stane Šeško (11:1).

Rozpis zápasů

Jako obvykle odehraje každý tým 34 bundesligových zápasů, jeden doma, jeden venku. Sezona začíná v pátek 23. srpna a obhájce titulu Bayer Leverkusen zahájí ročník na hřišti Borussie Mönchengladbach.

Program úvodního kola

Mönchengladbach – Leverkusen (pátek, 20:30)

RB Lipsko – VfL Bochum (sobota, 15:30)

Hoffenheim – Kiel (sobota, 15:30)

Mohuč – Union Berlín (sobota, 15:30)

Freiburg – Stuttgart (sobota, 15:30)

Augsburg – Werder Brémy (sobota, 15:30)

Dortmund – Frankfurt (sobota, 18:30)

Wolfsburg – Bayern Mnichov (neděle, 15:30)

St. Pauli – Heidenheim (neděle, 17:30)