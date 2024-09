Rekordy pro mě nejsou tak důležité, hlásí Müller. V dresu Bayernu překonal legendárního Maiera

Ve slavnostním duchu se neslo nedělní odpoledne v Allianz Areně. Bayern Mnichov hostil Freiburg, vyhrál a do listiny střelců se tradičně zapsal Harry Kane (31), o mnohem větší pozornost si ovšem řekl Thomas Müller (34).

Ofenzivní univerzál do duelu zasáhl po změně stran a jednalo se o jeho 710. start v dresu bavorského celku. Nyní již někdejší německý reprezentant tím vytvořil nový rekord a z prvního místa klubových tabulek odsunul Seppa Maiera (709). Rekord slavil stylově, v 78. minutě dal krásný gól a pečetil výsledek na 2:0.

"Samozřejmě jsem před vstupem na trávník věděl, co mohu očekávat, ale rekordy pro mě nejsou tak důležité. Dnes jsem dal nádherný gól, po technické stránce to bylo dokonalé a právě to si chci užít. Není důležité, jestli jsem za Bayern odehrál 710, 712 nebo 325 zápasů," prohlásil po utkání Müller, který svůj zápis do historie slavil i s fanoušky na tribuně.

Thomas Müller v dresu Bayernu debutoval 15. srpna 2008 v utkání proti Hamburku a může se pochlubit skvělými čísly. V 710 duelech nastřílel 245 branek a na 269 gólů svým spoluhráčům nahrál. V 1. Bundeslize se trefil 150x a na jaře by měl atakovat další jubileum, v rámci německé nejvyšší soutěže má aktuálně na svém kontě 475 startů.

Müller se už dvanáctkrát stal mistrem Německa, šestkrát triumfoval v DFB-Pokalu a dvakrát zvedl nad hlavu ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. Za několik měsíců pak bude řešit budoucnost, po letošní sezoně mu totiž končí smlouva. "Po fyzické stránce se cítím dobře. Poctivě trénuji, stárne jenom tělo, což je pozitivní znamení. Jsem velmi spokojen s tím, jak na tom jsem," naznačuje, že odchod do důchodu a z Bayernu by nemusel být na programu jara.

"Každý z nás chce být v základní sestavě. I já chci trenérovi ukázat, že mám týmu co dát a měl bych nastupoval pravidelně od první minuty. Vincent Kompany to ale má složité, především v útoku je velká konkurence," pokračoval Müller.