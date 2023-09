Bayern znemožnil Bochum sedmi góly, Kane zapsal 3+2. Pavlenka pomohl Werderu k výhře

Obhájce německého titulu Bayern Mnichov si v zápase pátého kola Bundesligy smlsnul na Bochumi. Doma ji rozstřílel 7:0, k čemuž hattrickem a dvěma asistencemi pomohl Harry Kane. Do krize zabředl Union Berlín, který bez Alexe Krále nestačil na Hoffenheim, v jehož sestavě nechyběl Pavel Kadeřábek. Václav Černý nezabránil prohře Wolfsburgu v Dortmundu, Tomáš Čvančara kvůli zranění chyběl Mönchengaldbachu. Ten padl nejtěsnějším rozdílem s Lipskem. Werder v bráně otočil duel proti Kolínu n. R. a zvítězil podruhé v sezoně, spolehlivým výkonem pomohl Brémám Jiří Pavlenka.

Zápas odstartovalo choreo na tribunách, oslava dlouholetého přátelství fanouškovských základen obou týmů, a také vstřelená branka. Erica Maxima Choupo-Motinga již ve čtvrté minutě našel Kingsley Coman exhibičním pasem před prázdnou bránu, kde se zkušený Kamerunec nemýlil.

O necelých 10 minut později se pak v pokutovém území dostal k dorážce Kane a s ledovým klidem nabídnutou šanci proměnil. Mnichovský brankostroj se nezastavoval ani poté, nechytatelná hlavička Matthijse de Ligta a úspěšný samostatný únik Leroye Saného znamenaly pro hosty v poločasové pauze hrozivé čtyřgólové manko.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani po změně stran se na trávníku nic nezměnilo a v 54. minutě popáté rozradostnil domácí fanoušky z penalty Kane, jenž si připsal už šestý ligový zásah od jeho letního příchodu. Thomas Tuchel si poté dovolil poslat na trávník i mladíky, a právě debutující Frans Krätzig se jen pár vteřin po příchodu na hřiště málem prosadil.

Jeho snovou premiéru za Bayern ovšem odmítl skvělým zákrokem brankář Manuel Riemann. Naopak druhého střídajícího Mathyse Tela vychytat nedokázal. Závěr utkání pak ještě ozdobil dokončením hattricku anglický ostrostřelec.

Oku lahodící moment nabídla hned pátá minuta, když Marco Reus zakroutil z přímého kopu balon do levé šibenice. Úvodnímu gólu však senzačně zabránil Koen Casteels, který mohutným skokem míč vytěsnil. Počáteční tlak černožlutých, jenž vytrvale přicházel po levé straně, však postupně opadl a iniciativu začali přebírat hosté.

Ze zápasu se postupně staly taktické šachy a fanoušci čekali na větší příležitost až do 37. minuty. To se do úniku dostali hned tři hráči Vlků, ale zakončujícího Tiaga Tomáse vychytal Gregor Kobel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na domácích fotbalistech bylo po pauze vidět jak moc chtějí skórovat, pálili nicméně jednu šanci za druhou. Dvakrát měl nadějnou pozici Jamie Bynoe-Gittens, avšak opakovaně selhal. Vlci dostali dobrou příležitost po hodině hry, kdy po technicky obtížném přiklepnutí míče spoluhráčem mohl skórovat Tomás.

Střela zblízka mu ale vůbec nesedla a rozvlnil jen boční síť. Černožlutí mohli slavit až v 68. minutě, kdy si Reus naběhl do vápna a zkušeně zametl přihrávku Juliana Brandta mimo dosah Casteelse. Většině fanoušků ve žlutém pak ještě zatrnulo v 77. minutě, kdy Jonas Wind vypálil jen těsně vedle. Černý odehrál na straně poražených 65 minut.

Dobrou formu prokazovali hosté už do úvodu zápasu. Několikrát se nebezpečně probíjeli do pokutového území a ve 22. minutě z toho vznikla penalta po faulu Leonarda Bonucciho. Nabídnutou příležitost využil ranou k tyči Andrej Kramarič.

Domácí se po inkasované brance nevzpamatovali a před změnou stranou dostali další gól. Po rychlém protiútoku centroval do šestnáctky Grischa Prömel, jehož nabídku zblízka proměnil Maximilian Beier. Ve druhém dějství hosté pokračovali v aktivitě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ihlas Bebou se po výborném pasu ocitl za obranou, svým pokusem ovšem rozvlnil síť pouze z vnější strany. Poté však domácí výrazně zabrali. David Datro Fofana si v 68. minutě několikrát ve vzduchu posunul míč a poté tvrdě vypálil, ale krásnou akci zhatil blok jednoho z obránců.

Z následného rohu se nejvýše do vzduchu vyšrouboval Janik Haberer, jenže jeho hlavičku na zadní tyči konečky prstů fantasticky vyškrábl Oliver Baumann. Aktivní Fofana měl další příležitost při průniku ze strany, jeho tvrdý projektil na přední tyč však opět vytěsnil Baumann. Union se tak gólu nedočkal a v součtu s Ligou mistrů prohrál počtvrté za sebou.

Augsburg zvládl domácí utkání otočit a po závěrečném hvizdu se mohli po výsledku 2:1 radovat z prvního vítězství v sezoně. V hektickém úvodu se nejdříve dostali do vedení hosté, po čtvrthodině ovšem srovnal skóre Ermedin Demirovič, který krátce před poločasovým hvizdem dokonal obrat.

Bosenský útočník tak potvrdil skvělou formu v úvodu sezony, jelikož má na svém kontě už tři branky a stejný počet asistencí. Die Nullfünfer se naopak kvůli horšímu skóre propadli na úplné dno tabulky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V utkání se neobjevil zraněný Čvančara, který si v předchozích čtyřech ligových kláních připsal tři góly a jednu asistenci. Jeho absence byla znát, ve vyrovnaném duelu se dlouho nemohl nikdo prosadit. Nakonec se to podařilo Timu Wernerovi v 75. minutě. Hříbata tak opět zklamala své fanoušky, před kterými prohrála v lize potřetí v řadě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

První výraznější příležitost si vytvořili hráči domácích v páté minutě, kdy roh Marvina Ducksche hlavičkou tečoval Niklas Stark, míč ale skončil nad břevnem. Těžší práce pro Pavlenku přišla krátce před čtvrthodinou hry, kdy zpoza vápna pálil Linton Maina. Český gólman ale dobrým zákrokem vytěsnil jeho ránu mimo tři tyče.

Ve 31. minutě přece jen našel přemožitele, když se míč po rohu a několika odrazech dostal na hlavičku Davieho Selkeho, který se z malého vápna nemýlil. Dlouho ale vedení hostů netrvalo. Ve 38. minutě poslal dobrou průnikovou přihrávku mezi obránce Ducksch, míč si zpracoval Rafael Borré a krátký únik bezchybně zakončil k bližší tyči.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ihned po přestávce se dral do zakončení ve vápně Romano Schmid, jeho střelu na bližší tyč vytěsnil gólman jen konečky prstů. Nadále utkání pokračovalo ve vysokém tempu nahoru dolů, avšak dlouho bez větších šancí. Nakonec tak musel domácí tým osvobodit Justin Njinmah, který po minutě na hřišti při samostatném úniku prostřelil gólmana Kolína.

V 74. minutě sahal nebezpečně po vyrovnání tečovanou střelou Benno Schmitz, Pavlenka ale míč vytěsnil nad břevno. Další dobrý zákrok musel český gólman vytáhnout proti hlavičce z hranice malého vápna Steffena Tiggese v 81. minutě. Chvíli před koncem mu ještě proti další hlavičce pomohla tyč. Tentokrát si ji připsal Damion Downs, pro nějž šlo o první start v Bundeslize.