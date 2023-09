Kauza Bayern Nagelsmanna posílila, myslí si Straka. Německo očekává variabilní a s Neuerem

Fotbalové Německo se v pátek ráno znovu "nadechlo". Die Mannschaft ukázal před blížícím se domácím Eurem na nového spasitele. Národní tým má z krize vyvést Julian Nagelsmann, ve 36 letech druhý nejmladší trenér tamní reprezentační historie. Téma, které hýbe nejen německým fotbalem, okomentoval pro Livesport Zprávy trenér, bývalý reprezentant a bundesligový hráč, který je v prostředí trojnásobného evropského šampiona jako doma, František Straka (65).

Čekal jste, že Němci ukážou právě na Nagelsmanna?

"Ano, tušil jsem to a vlastně jsem to i tvrdil. Bylo to zřejmé po všech rozborech různých expertů i německých médií. Německo ví, že musí přijít trenér, který má drajv a zná klima v Bayernu, neboť právě jeho hráči by měli tvořit osu národního týmu."

Právě jeho ale přeci z Bayernu vyhodili. Tehdy údajně do médií prosákly informace z kabiny přes jeho partnerku…

"Myslím, že to, co se v Bayernu stalo, Nagelsmanna jen posílilo. Jak řekl Nietzsche: Co tě nezabije, to tě posílí. A to v tomhle případě platí. Nagelsmann se vyvaruje toho, co se mu stalo v Mnichově. To je i základ pro to, aby dokázal ukočírovat národní tým."

Hansiho Flicka odvolaly výsledky a s nimi spojená kritika. Té bude jistě ale čelit i Nagelsmann. Je mu teprve 36 let a kauzu z Bayernu mají lidé stále v živé paměti...

"Je jasné, že bude pod daleko větším tlakem veřejnosti, a to nejen fotbalové, nebo té, co vnímá Bayern a je hodně specifická. Ale on se celkově v nové pozici změní, bude muset být daleko více loajální a postará se o to, aby byla chemie v kabině. To znamená, že musí propojit lidi z Bayernu s těmi z ostatních klubů. Tuším, že to nebude mít jednoduché třeba s panem Watzkem (generální ředitel Dortmundu, pozn. red.), který je hodně kontroverzní a kritický člověk. Každopádně Nagelsmann ví, že musí dostat Die Mannschaft do správné linie."

Jak důležité bylo jmenovat nového trenéra vzhledem k blížícímu se Euru, které bude Německo pořádat?

"Samozřejmě, že si Němci uvědomují, že se dvakrát otočíte, a je tady Evropa. Oni potřebovali tenhle krok udělat teď a z mého pohledu je to správný krok."

Jaký bude hrát Německo pod Nagelsmannem fotbal?

"Variabilní. On i v Lipsku stavěl tým podle charakteru soupeře, bylo jedno, zda to byl systém se třemi nebo čtyřmi obránci. Bude to mít ale trochu těžší, neboť Německo aktuálně nemá tolik lídrů a bude hledat nové typy hráčů. Bude to hodně o disciplíně, motivaci a nastavení. Ale já mu věřím. Velké věci dokázal už i s Lipskem, kterému nikdo nevěřil. Dostal ho do špičky Bundesligy, do Ligy mistrů a vyhrál s ním i německý pohár, mohlo by to fungovat."

Vrátí se do reprezentace brankář Manuel Neuer?

"On už řekl jednu důležitou věc: Dáme čas tomu, aby byl fit. Víte, to, co bylo na Bayernu, je jedna věc, ale tohle je národní tým, to má úplně jiné specifikum. Už si spolu volali a říkal: Ano, máme Stegena, Trappa, ale Neuer je jen jeden. Takže myslím, že když bude zdravý, bude to Neuer, kdo bude chytat."

Změní se nyní pohled německých fanoušků na národní tým?

“Už když na tu chvíli přišel Rudi Völler, tak to bylo cítit. Byla zase jiná, lepší atmosféra. Ale je to tak, Německo musí pracovat na tom, aby si národní tým získal přízeň. Opravdu ztrácel popularitu a respekt. Bude to práce pro Nagelsmanna. Líbí se mi, že mluvil o výzvě. Je opravdu připraven převzít veškerou zodpovědnost."