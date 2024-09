Bayern zůstává v Bundeslize stoprocentní. Jsme teprve na začátku, upozorňuje Kompany

Vincent Kompany se nenechává unést svým startem do sezony.

Bayern Mnichov se po sobotní demolici Holsteinu Kiel 6:1 posunul do čela Bundesligy, nicméně trenér Vincent Kompany (38) po zápase krotil přehnaný optimismus a upozornil, že celý klub je teprve na začátku dlouhé cesty.

V minulé sezoně Bundeslize dominoval Bayer Leverkusen a narušil tak dlouholetou dominanci Bayernu, nyní by se však Bavoři rádi vrátili do starých kolejí.

"Jsou to jen tři zápasy. Samozřejmě vím, že pro Bayern je vždycky důležité být na prvním místě, ale v tuto chvíli jsme teprve na začátku," řekl na tiskové konferenci Kompany, který teprve nedávno usedl na lavičku mnichovského klubu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Dnes to bylo dobré, ale musíme to zopakovat i v úterý. Pak znovu a pokračovat takhle pořád dokola. Pokud budeme hrát tak jako teď, možná na konci sezony.... Ani to nechci říkat. Musíme v tom prostě pokračovat," upozornil bývalý úspěšný belgický stoper.

Bayern tak po třech ligových kolech zůstává stoprocentní. Před Borussií Dortmund a Lipskem má dvoubodový náskok. Skvělou formu na startu sezony ukázal Harry Kane, který se na triumfu v Kielu podílel hattrickem.