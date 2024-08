Bundesliga očima experta: Kdo aspiruje na titul, české vyhlídky i tipy koho sledovat

Vrátí se Bayern Mnichov na trůn, nebo zopakuje Leverkusen další skvělou sezonu? A jaké vyhlídky mají čeští hráči s Adamem Hložkem (22) v čele? Nový ročník Bundesligy rozebírá Jan Morávek (34), bývalý záložník Augsburgu či Schalke a expert Livesport Zpráv.

Boj o titul

Bayern Mnichov

Největším favoritem musí být Bayern. Na druhou stranu jsem na tuto sezonu natěšený i proto, že si myslím, že to bude v boji o titul daleko víc vyrovnané než v minulých sezonách. Nebude to jen o Bayernu a obhájcích z Leverkusenu, ale promluvit do toho může i Dortmund a Stuttgart. Ale pokud mám říct, kdo je největší kandidát na titul, musím to být Bayern.

Na trenéra Vincenta Kompanyho bude obrovský tlak. Klub dostal tolikrát košem při hledání trenéra, na což nejsou lidé v Mnichově zvyklí. Navíc to nebylo jen při hledání trenéra, ale i někteří hráči nechtěli do Bayernu. Ať už to byl Xavi Simons či Desiré Doué.

I tak v létě Bayern investoval do posil 150 milionů eur, což je hodně. Nejvíce mě zaujal asi Michael Olise. Ale největší téma posledních měsíců bylo, že Bayern nemá klasickou šestku. Thomas Tuchel si každý víkend stěžoval, že ji nedostal. Nyní přišel Joao Palhinha za nemalou přestupovou částku. Na můj vkus je to možná moc, za 50 milionů eur by se podle mě dal přivést jiný hráč. Nyní mi přijde, že je ve středu zálohy možná až přetlak, protože jsou tam Palhinha, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, Kimmich a Leon Göretzka, se kterým se ale v Bayernu údajně už nepočítá a klub by jej ochotně prodal.

V Bavorsku také osvěžili staré praktiky a chtěli oslabit konkurenty z minulé sezony. Ze Stuttgartu koupili obránce Hirokiho Ita a z Leverkusenu chtěli obránce Jonathana Taha. Oba jsou klíčoví stopeři týmů, které by měly Bayern nahánět. Nakonec to ale v případě Taha směřuje k tomu, že prodlouží v Bayeru. Myslím, že ještě nějaké přesuny tam nastanou. Podle mě by se mělo jednat o náhradu za Harryho Kanea, protože odešel Eric Maxim Choupo-Moting.

Program úvodního kola Bundesligy. Livesport

Pro Kompanyho každopádně hraje několik faktorů. Ať už je to jazyková vybavenost, zajímavá hráčská kariéra a aura osobnosti, která má respekt. Není to vyloženě model Zinedine Zidane v Realu Madrid, ale typologicky by to mělo na hráče působit podobně.

Bayer Leverkusen

Znovu jim dost věřím. Na začátku sezony už vyhráli první trofej, když přečkali těžkou situaci při vyloučení nováčka Martina Terriera a porazili Stuttgart.

Zcela zásadní pro Leverkusen bylo vyřešení budoucnosti Floriana Wirtze. Jakmile se rozhodlo, že německý záložník zůstane ještě další sezonu, byla to pro Bayer jedna ze zásadních zpráv celého léta. Spekulovalo se o odchodu Jeremieho Frimponga, ale i tento případ celkem utichl a zdá se, že zůstane v kádru, takže očividně přesvědčovací schopnosti Xabiho Alonsa a Simona Rolfese zafungovaly.

Líbí se mi, jakým způsobem okysličili kádr. Neutratili tolik za nové hráče, celkově vydali na příchody něco málo přes 50 milionů eur. Byl to mix hráčů s potenciálem a se zkušenostmi. Obránce Jeanuël Belocian z Rennes patří do první kategorie, zatímco záložník Aleix Garcia byl tahounem Girony v minulé sezoně.

Naopak tým přišel o Josipa Stanišiče, který v klubu v minulé sezoně hostoval z Bayernu. Bylo logické, že Bavoři ho tam nenechají a nechtěl jim ho ani prodat, takže se Stanišič vrátil a okamžitě podepsal s klubem novou smlouvu.

Borussia Dortmund

Člověk si stále ještě zvyká, že jména Marco Reus a Mats Hummels už jsou v Dortmundu minulostí… V létě do toho klub ale pořádně šlápl a jeho posily se mi opravdu zamlouvají. Utratili přes 80 milionů eur a takřka každý nový hráč dává smysl. Jsem moc zvědavý, jak si povede trenér Nuri Sahin, kterému je pouhých 35 let.

Nejlepší posilou je asi Maxi Beier, o kterém jsem mluvil v Prostoru Jana Morávka již několikrát. Byl kometou minulé sezony. Mladý a skromný kluk, který navenek působí velmi dobře. Jsem na něho zvědavý. Na transfer mezi dvěma německými kluby stál celkem hodně, protože 30 milionů eur není zrovna malá částka. Těším se na to, až se uzdraví Serhou Guirassy a bude k dispozici, protože to je další velmi zajímavý tah od Borussie a ve spojení s Beierem by mohli vytvořit silné duo.

Waldemar Anton měl vynikající sezonu ve Stuttgartu a 23 milionů eur je rovněž nevšední částka na německé poměry. Zapomenout nesmím ani na Yana Couta, který přišel na hostování z Manchesteru City a v minulé sezoně úspěšně působil v Gironě. Uzavírá to Pascal Gross z Brightonu, který přinese zkušenost. Pamatuji si ho ještě z Ingolstadtu a vypracoval se v obrovskou hvězdu. Potkali jsme se kdysi na dopingové kontrole a byl to velký sympaťák. Jsem přesvědčený, že Dortmundu jeho lídrové schopnosti hodně pomohou.

Jsem ale z BVB také trochu zklamaný, protože v klubu uměli vždy pracovat s mladými hráči, ale tohle léto se jich spíš zbavili. Paris Brunner platí za problémový talent, a tak ho Němci prodali do Monaka. Pokud by se zbavil disciplinárních prohřešků., je v něm obří potenciál. Dortmund si neponechal ani Toma Rotheho, který hostoval v Kielu a pomohl mu k postupu. Jeho tržní hodnota byla kolem osmi až deseti miliony eur, ale Union Berlín jej získal za pouhých pět.

Stuttgart

Přišli o pár klíčových hráčů, za které inkasovali 65 milionů a ty znovu investovali. Opustili je Anton a Ito do Bayernu a Guirassy do Dortmundu. Zajímavé je, že oba dva poslední jmenovaní se po příchodu na novou adresu zranili a nejsou k dispozici.

Stuttgart naopak udržel Denize Undava, kterého natrvalo vykoupil z Brightonu, a Guirassyho nahradí Ermedin Demirovič, který vypadal fantasticky v Augsburgu. Dal hodně branek a táhl celý klub. Nakonec vyšel na 21 milionů eur. Je mu 26 let je to opravdu výborný gólový útočník.

Myslím si, že trenér Sebastian Hoeness bude moct navazovat na svoji skvělou práci. Já je očekávám, že Stuttgart bude i nadále hrát nahoře a bude předvádět atraktivní fotbal.

Zajímavá česká stopa

Adam Hložek

Když jsem četl, že je Adam krůček od přestupu do Leicesteru, nebyl jsem z toho moc nadšený. Nelíbilo se mi to. Rozhodnutí zvolit nakonec Hoffenheim se mi zdá mnohem rozumnější. Přestupová suma ho logicky hned dostane pod tlak, protože když si Němci přečtou, že je nejdražší posilou, tak to už něco znamená.

Vzpomínám si, když k nám do Augsburgu přišel Tomáš Koubek a na poměry klubu stál hodně peněz. Tehdy mu to ale hodně ztížilo jeho pozici. Lidé k němu byli daleko víc kritičtí a dodnes si jeho jméno spojují s tím, kolik stál… Adam ale přišel do dobrého prostředí. Bude mít kolem sebe české kluky, takže by to oproti Leverkusenu neměla být taková změna.

Hoffenheim je stále aktivní na trhu. Přijít má nejlepší střelec 2. Bundesligy v minulé sezoně – třicetiletý bosenský útočník Haris Tabakovič nastřílel za Herthu 22 branek ve 32 zápasech. Dovedu si představit, že on jako vysoký hroťák bude operovat nahoře a pod ním Hložek s Andrejem Kramaričem. V minulé sezoně to takto hráli s Woutem Weghorstem v útoku a kolem něj se točili Maximilian Beier a Kramarič.

Je zřejmé, že Adam obsadí pozici Beiera, která byl hodně volná, sem tam vyplaval i na křídle. Každopádně díky spolupráci s klasickým hroťákem sbíral i asistence.

Hoffenheim by podle mě měl patřit do klidného středu tabulky, takže by se neměli strachovat.

Patrik Schick

Bude muset být trpělivý, protože si myslím, že roli útočníka číslo jedna obsadí Victor Boniface. Už minulá sezona ukázala, že mu sedí role žolíka, který přichází do rozjetého utkání a na tom se asi nic měnit nebude.

Dovedu si představit, že obě strany v létě uvažovaly nad tím, že by Patrik odešel pryč, ale nejspíš se nenašla žádná varianta, která by oběma stranám dávala smysl.

Rozhodně je pro něj lepší zůstat v současném Bayeru, než aby vzal štaci typu Besiktase, protože tam by ho byla velká škoda.

Ale konkurenci nemá Patrik menší, možná mu ještě narostla, protože v útoku může naskočit i Terrier a už v minulé sezoně Xabi Alonso ukázal, že nemusí mít nutně vysokou klasickou devítku v útoku, protože tam nastupoval například Amine Adli.

Matěj Kovář

Jeho pozice je relativně jednoduchá: V přípravě chytal dvakrát poločas a poté dostal celý zápas proti Arsenalu, který Bayer prohrál 1:4. Matěj tam udělal chybu, když dal těžký balon Wirtzovi, byla z toho ztráta a inkasovaný gól. V médiích bylo téma, kdo bude jedničkou, ale myslím si, že zápas s Arsenalem usnadnil Xabimu Alonsovi rozhodování. Lukáš Hradecký odchytal i Superpohár, takže asi není moc o čem debatovat. Spíš bude zajímavé sledovat, kolik prostoru dostane Matěj v průběhu sezony.

Tomáš Čvančara

Jeho první sezona nebyla snadná. Potkala ho nepříjemná zranění a prošel si něčím podobným, co jsem zmiňoval u Hložka ve spojitosti s Koubkem. Mönchengladbach za něj zaplatil dost peněz.

U lidí pak snadno získáte nějakou nálepku. Nejčastěji, že jste stál tolik milionů a jste furt zraněný a v jejich očích nemáte týmu co dát. O zraněních bych zrovna já mohl vyprávět, jak náročné to pro člověka je. Obzvlášť v momentě, kdy třeba odehrajete dobré zápasy. Mě to tehdy mrzelo hodně, protože se psalo jen o tom, že jsem zase mimo hru, ale když se něco povedlo na hřišti, tak to člověk nenašel.

Nebudu tu mazat med kolem pusy – Tomášova pozice je složitá. Do týmu přišel další útočník Tim Kleindienst, který stál sedm milionů eur. Je samozřejmě dobře, že si Tomáše nechali, ale bude náročné klub nyní přesvědčit, aby dostal znovu pořádnou šanci.

Na koho se zaměřit

St. Pauli

Jednoznačně nováček St. Pauli. Nemají v kádru velká jména, ale je to velice zajímavý klub a velké oživení Bundesligy. Především po fanouškovské stránce. Někteří jsou dokonce trochu víc radikálnější. Pamatuji si na utkání, které jsme tam hráli v zimě a fanoušci po nás na rozcvičce házeli sněhové koule.

Každému se tam bude hrát složitě. Za nové hráče neutratili moc peněz, kádr zůstal pospolu a jedinou ztrátou, která je však citelná, je odchod trenéra Fabiana Hürzelera do Brightonu. Do MLS pak odešel nejproduktivnější hráče Marcel Hartel.

Zajímavé jméno je Johanness Eggestein v útoku, jedná se o bratra Maximiliana, který hraje za Freiburg. Velmi dobře vypadal i kapitán Jackson Irvine.