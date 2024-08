Změna cíle. Hoffenheim místo Vitíka loví v Plzni, Hranáč by měl brzy vyrazit na prohlídku

Zájem německého Hoffenheimu o plzeňského stopera Robina Hranáče (24) přerostl v nabídku, která měla být podle informací Livesport Zpráv přijata. Český reprezentant se chystá do Německa na zdravotní prohlídku, pro Viktorii půjde o rekordní prodej.

Hoffenheim, který těsně před startem Bundesligy masivně posiluje, se v minulých dnech zaměřil na dva české nadějné stopery. Kromě Robina Hranáče byl ve hře příchod i Martina Vitíka ze Sparty.

Plzeň první nabídku odmítla, jelikož se pohybovala pod 10 miliony eur. Ze stejného důvodu slyšely ne i kluby z Itálie. Hoffenheim tak vstoupil do jednání se Spartou a na řadu přišel Martin Vitík.

Jenže varianta s o tři roky mladším sparťanem byla ještě dražší. Pražané si reprezentačního stopera podle informací Livesport Zpráv cení na minimálně 15 milionů eur, což bylo pro Hoffenheim hodně. Jeho strop je o několik milionů níž.

Pro Plzeň je naopak částka kolem 10 až 11 milionů eur přijatelná. "Je to suma, která vedení Viktorie uspokojí a pravděpodobně ji neodmítne, takže by nemělo nic bránit, aby se přestup zrealizoval," říká zdroj blízký klubu. Hranáč by se tak měl stát rekordním odchodem Viktorie, tento primát dosud držel Michael Krmenčík, který odešel do Brugg za 6 milionů eur.

"Po zápase s Hearts, v němž Robin Hranáč opět předvedl výborný výkon, registrujeme nabídky. V tuto chvíli však nelze více komentovat či specifikovat," komentoval Hranáčovu situaci tiskový mluvčí Západočechů Václav Hanzlík.

Hranáč by měl v nejbližších dnech vyrazit do Německa na zdravotní prohlídku a stále zbývá doladit různé náležitosti transferu, aby byla celá záležitost dotažena do úspěšného konce.

V bundesligovém celku by se potkal s Pavlem Kadeřábkem, Davidem Juráskem a čerstvou posilou Adamem Hložkem.