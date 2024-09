Deset let a dost. Tah neprodlouží smlouvu a po sezoně v Leverkusenu skončí

Stránky především německých deníků během letošního léta často plnilo jméno Jonathana Taha (28) a nejinak tomu bude v nadcházejících měsících. Německý obránce i přes spekulace o odchodu a zájem ze strany několika klubů zůstal v Leverkusenu, v Bayeru ho ovšem čeká poslední sezona.

Důrazný stoper má v Leverkusenu smlouvu do června příštího roku a vedení bude mít v zimě poslední šanci na zpeněžení německého reprezentanta, ten totiž potvrdil úmysl neprodloužit kontrakt a změnit dres. "Nepodepíšu novou smlouvu s Bayerem Leverkusen, už jsem se rozhodl," sdělil Tah týden po vypršení letního přestupového termínu.

"Udělal jsem to, co se od fotbalisty v takové situaci očekává a otevřeně jsem klubu sdělil své přání. Pak už to nebylo na mně, dohodnout se musely kluby. Někdy je to divoké, rojí se spousta spekulací a ve výsledku trpí hráč. Sezona začala, ale moje rozhodnutí zůstává stejné, fotbalová kariéra je krátká a já se chci posunout dál," popsal pro Süddeutsche Zeitung dění z letošního léta.

V létě o něj usiloval Bayern a s fotbalistou se už během června dohodl na podmínkách, společnou řeč ovšem nenašel s vedením obhájce bundesligového titulu. Nakrátko se do hry vložila i Barcelona, zájem měl především její nový trenér Hansi Flick. V zimě se dá očekávat další kontakt mezi katalánským celkem a obráncem, který bude moci od ledna bez svolení zaměstnavatele jednat s nápadníky.

Tah přišel do Leverkusenu v létě 2015 z Hamburku, Bayer za něj tehdy zaplatil 9,5 milionu eur a získal dlouhodobou oporu základní sestavy. Na jaře obě strany sklidily plody práce i co do trofejí, tým vedený trenérem Xabim Alonsem opanoval německou ligu i pohár a dokráčel až do finále Evropské ligy, kde byla nad jeho síly Atalanta.

Tahovy statistiky v Leverkusenu. Livesport

"Až do posledního zápasu ze sebe budu vydávat to nejlepší, pak uvidíme, co přinese budoucnost. Rozhodl jsem se odejít a vyzkoušet něco jiného," uvedl Tah, jehož jubilejní desátá sezona v Bayeru pro něj bude zároveň i tou poslední.