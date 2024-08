Leverkusenu k triumfu v penaltách pomohla i rozbitá kamera. Kuriózní věc, diví se Undav

Fotbalisté Leverkusenu kopali v německém Superpoháru rozhodující penalty před svým fanouškovským kotlem, aniž by o tom rozhodl obvyklý los. Psychickou výhodu jim přihrála porouchaná branková kamera na druhé straně hřiště, kvůli níž rozhodčí jednoduše místo konání určil. Poruchu zařízení s brankovou technologií potvrdilo prostřednictvím mluvčího vedení Německé fotbalové ligy (DFL).

Mistrovský Bayer i díky úspěšnému pokusu Patrika Schicka, který předtím těsně před koncem normální hrací doby vyrovnávacím gólem na 2:2 rozstřel zařídil, vyhrál penaltovou loterii nad Stuttgartem 4:3.

"Prostě se rozhodlo, že se bude kopat na leverkusenské straně, protože kamera na té druhé byla rozbitá. To je z našeho pohledu samozřejmě kruté," citovala agentura SID stuttgartského trenéra Sebastiana Hoenesse. "Něco se tím mění, ale už s tím nejde nic udělat," konstatoval.

Před rozstřelem přitom v leverkusenské BayAreně podle útočníka VfB Denize Undava na losování došlo. A vyhrál ho kapitán Stuttgartu Atakan Karazor. "Ale stala se, myslím, kuriózní věc. Vyhrál volbu stran a chtěl kopat na branku (před fanoušky Stuttgartu), ale sudí rozhodl jinak: Tam ne, protože je tam rozbitá kamera, jdeme na druhou stranu," líčil Undav v televizi Sky.

"Pak ale nebylo třeba strany losovat, pokud to tak bylo," dodal. Nakonec se ale na nevýhodu nevymlouval. "Proto jsme ale neprohráli. Prohráli jsme proto, že oni byli lepší. Nicméně stávat by se tohle nemělo," řekl.

"Možná některé hráče ta atmosféra vystrašila. To netuším. Bohužel nevím. To je jediný důvod, který mě napadá. Na této úrovni se to ale nemůže stát," dodal německý útočník. Bayer Leverkusen vyhrál i přesto, že více než poločas bojoval v deseti hráčích. Výhru zajistil Patrik Schick, v 88. minutě dostal kousek před pokutovým územím přihrávku od Alejandra Grimalda a přízemní střelou poslal zápas do penalt.

V rozstřelu svou šanci bezpečně proměnil. Vítězství sledoval z lavičky brankář Matěj Kovář, v týmu Bayeru už chyběl útočník Adam Hložek, jenž dokončil přestup do konkurenčního Hoffenheimu.