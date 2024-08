Kovář třikrát inkasoval a dlouhá série Leverkusenu končí. Mistr po obratu padl s Lipskem

Hráči Leverkusenu tentokrát nepotvrdili schopnost zvládat dramatické zápasy, když ve druhém kole Bundesligy po tuhém boji padli s Lipskem 2:3. Utkání se přitom pro obhájce titulu vyvíjelo skvěle, když ve 45. minutě po zásahu Alejandra Grimalda (28) vedl Bayer o dvě branky. Hosté však ještě do pauzy snížili a poté, co Matěje Kováře (24) dvakrát překonal Lois Openda (24), odešel Bayer ze zápasu německé nejvyšší soutěže po více než roce jako poražený.

Poslední mistři na nic nečekali a do svého soupeře se pustili prakticky ihned. Už v 11. minutě si po rohovém kopu na bližší tyč naběhl Piero Hincapié a z těsné blízkosti hlavičkoval do břevna. O chvíli později všem na stadionu zatrnulo, když Victor Boniface při pokusu o nůžky trefil kopačkou obličej Amadoua Haidary. Malijský záložník několik okamžiků bezvládně ležel na zemi, po chvíli se naštěstí zotavil, ale v zápase pokračovat nemohl.

Diváci v ochozech se následně vrátili ke sledování umění svých favoritů a konkrétně pak povedenou střelu zpoza vápna od Granita Xhaky, Švýcar ovšem pokusem na bližší tyč těsně minul. Po půlhodině se o slovo konečně přihlásili také hosté. Openda potáhl míč po pravém křídle a prudkým centr našel Benjamina Šeška, ten ovšem hlavičkou z bezprostřední blízkosti Kovářovu bránu minul.

V závěru poločasu pak přece jen šel Bayer po zásluze do vedení. Dlouhý míč propadl až do vápna k Jeremiemu Frimpongovi, jenž udělal kličku poslednímu obránci a chytrým zakončením po zemi k bližši tyči skóroval. To ovšem nebylo z dílny Die Werkself vše.

Neodklizený míč dohnal v šestnáctce Martin Terrier, zpětným pasem ho nabídl Wirtzovi, ten jej z první předložil Grimaldovi, který rovněž z prvního doteku zvýšil. V průběhu dlouhého nastavení ovšem centr z pravé strany dolétl na hlavu hostujícího Kevina Kampla, jehož přesná hlavička skončila za Kovářovými zády a snížení bylo na světě.

Pro domácí navíc mohlo být ještě hůře krátce po změně stran, rychlá branka Lipska ovšem neplatila kvůli ofsajdu. Krátce před odehráním hodiny hracího času už ale byla pohroma na světě. Pohotovou přihrávku za obranu si našel Openda, postupoval s balonem až takřka ke Kovářovi a z úhlu českého gólmana prostřelil.

Dokonat senzační obrat mohl Benjamin Henrichs, jeho rána z první ale zamířila těsně mimo. Co se jemu nepovedlo, napravil 10 minut před koncem znovu Openda. Za vápnem si navedl míč na pravou nohu a utaženou ranou k bližší tyči poslal Býky do vedení.

Lipsko už pak získaný náskok udrželo až do závěrečného hvizdu a připravilo domácím jejich první porážku v německé nejvyšší soutěži od května minulého roku. Ti se po reprezentační pauze představí 14. září v Hoffenheimu. Hosté ve stejný den přivítají Union Berlín.