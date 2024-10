Jak si stojí Kovář v Leverkusenu? V létě by mohl odejít, Bayer se poohlíží po náhradě

Leverkusen podle informací magazínu Sport Bild hledá novou dlouhodobou brankářskou jedničku, která nahradí stálici Lukáše Hradeckého (34). Toho měl postupně vystřídat Matěj Kovář (24), jenž však ani tuto sezonu nevykročil z pozice dvojky, proto je reálný jeho letní odchod.

Kovář přišel do Leverkusenu před minulým ročníkem za pět milionů eur z Manchesteru United, který ho prodal po vydařeném hostování v pražské Spartě. Český reprezentant v uplynulé sezoně chytal v Evropské lize nebo německém poháru a očekávalo se, že postupně nahradí Hradeckého.

Trenér Xabi Alonso chtěl mít v tomto ročníku dva vyrovnané brankáře, čímž by si z Kováře vychoval novou jedničku, to se však alespoň zatím nepodařilo. Český gólman chyboval ve 2. kole německé nejvyšší soutěže při porážce 2:3 s RB Lipsko a mezi tři tyče se vrátil až po dvou měsících při remíze 1:1 s Brestem v Lize mistrů. Podle magazínu Sport Bild to vypadá, že se Kovář špatně vyrovnává s tlakem, kterému v Leverkusenu čelí.

Podle stejného listu by tak ani nemusel začít novou sezonu v dresu Leverkusenu, jelikož s rolí dvojky už není úplně spokojený a přes jistého kapitána Hradeckého zatím cesta do brány vede jen stěží.

Nicméně rodák z Bratislavy v listopadu oslaví již 35. narozeniny, smlouvu má do roku 2026 a je otázkou, zda následně bude vůbec chtít v kariéře pokračovat. Finský reprezentant se v Porýní cítí jako doma, není ale vyloučené, že se posléze v Bayeru přesune do jiné funkce mimo hřiště.

Leverkusen proto hledá brankáře, který bude mít potenciál stát se novou jedničkou. Kapitán Hradecký má sice v klubu silnou pozici, kdyby však mladší konkurent prokázal, že je připravený na pozici jedničky, bundesligový klub nepochybuje, že by ho zkušenější kolega podpořil.

Podle informací německého magazínu je vysoko na seznamu vytipovaných posil Bayeru talentovaný Jonas Urbig z druholigového Kolína nad Rýnem. Německý mládežnický reprezentant je považován za obrovský talent a budoucí jedničku národního týmu. Zájem o jeho služby však má také Bayern Mnichov a situaci monitorují i kluby ze zahraničí.

Jednadvacetiletý Urbig má v současném působišti kontrakt do roku 2026, v létě ale chce – po třech letech ve 2. Bundeslize – udělat krok do nejvyšší soutěže. Bayer by mohl být pro Urbiga vítaným posunem, protože má nejvyšší ambice a nadějný gólman by zůstal v blízkosti rodiny. Urbigova cena je odhadována na sedm až osm milionů eur.

Není však vyloučené, že se Bayer rozhodne pro zkušenějšího brankáře. Pokud by se tak stalo, mohl by ukázat na Stefana Ortegu. Někdejší gólman Bielefeldu je už třetí sezonou dvojkou Manchesteru City a nechal se slyšet, že chce v budoucnu opět pravidelně chytat na co nejvyšší úrovni. Brankář, jenž byl v minulosti spojován i s pražskou Slavií, má platnou smlouvu do roku 2026.