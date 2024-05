Jsme připravení nechat na hřišti všechno, říká Kovář před finále Evropské ligy s Atalantou

Jednu trofej už letos s Leverkusenem získal, teď před Matějem Kovářem (24) budou během týdne další dvě výzvy. Český gólman s Bayerem zabojuje o vítězství v Evropské lize proti Atalantě a následně si zahraje i finále německé pohárové soutěže proti Kaiserslauternu. "Všichni jsme připravení a odhodlaní dát do toho maximum," slíbil český reprezentant. Stihl i pogratulovat hráčům Sparty k titulu, sám pak vyhlíží i blížící se Euro. Pokud bude v nominaci, splní si další velký sen.

Nejvyšší německá soutěž měla na programu závěrečné kolo v sobotu. O tom, kdo získá mistrovskou trofej však už bylo rozhodnuto s předstihem. A tak si hráči Leverkusenu sice užívali radosti a ovací, žádné přehnané slavení se ale nekonalo. "Bylo to všechno v pohodě a mírou. Jistotu titulu jsme měli dlouho před koncem. Teď byly oslavy poklidnější, čekají nás další dvě finále. Chceme si připravit na středeční finále Evropské ligy proti Atalantě a pak na finále německého poháru proti Kaiserslauternu," hlásil Kovář.

Český gólman neskrývá, jak moc bylo pro všechny v Leverkusenu důležité, aby tým ani jednou v soutěžním ročníku Bundesligy neprohrál. "Všichni chtěli udělat tu sezonu ještě více speciální. Každý z nás měl v hlavě, že chceme dotáhnout sezonu bez porážky. Byla to motivace sama o sobě. Je to krásné završení bundesligové sezony," svěřil se český reprezentant.

Konečná tabulka Bundesligy. Livesport

Trenér Xabi Alonso nemusel hráčům zdůrazňovat, že jsou před nimi dvě další obrovské výzvy. "Všichni víme, co nás čeká. Trenér nemusel nic říkat, všichni jsme koncentrovaní na ta dvě finále, abychom je zvládli s dobrým koncem," konstatoval gólman.

Je jasné, že by byli hráči Bayeru rádi, kdyby neporazitelnost vydržela i po dvou zmíněných finále. "Uvidíme, co se stane a jak to dopadne. Je takové klišé, že jdeme zápas od zápasu. Všichni sledujeme sociální sítě a nepřipouštíme si to. Hrajeme co nejlépe, jak umíme, a uvidíme na co to bude stačit," vyhlížel bitvy o trofeje Čech. Na zápas s Atalantou se začne chystat v pondělí.

Porovnání obou gólmanů v rámci Evropské ligy. Opta by Stats Perform

Finále Evropské ligy se hraje v irském Dublinu a Kovář bude mít v hledišti i speciální osobní podporu. "Pár lístků jsem sháněl. Přijede brácha, jeho kamarádi, moje přítelkyně. Za to jsem vděčný, že mě podporuje. Budou tam rodinní příslušníci, ještě dva lístky jsem sehnal pro lidi, u kterých jsem dříve bydlel v Manchesteru. Za to jsem rád, že mě přijedou podpořit," svěřil se.

Na blížící se duely je pořádně nažhavený. "Kolikrát se stane, že během týdne hrajete dvě finále. Všichni jsme připravení a odhodlaní dát do toho maximum a nechat na hřišti všechno," prozradil Kovář.

Doufá v účast na Euro

Při nabitém programu prý ale také stihl pogratulovat k mistrovskému titulu pražské Spartě, kde v minulé sezoně působil. "Moc jim to přeju. Na dálku jsem Spartu sledoval, bylo to neskutečné. Ukázali svoji sílu, je to pro klub velký úspěch," neskrýval.

V hlavě má samozřejmě také myšlenky na letošní Euro, které se bude hrát v Německu. "Euro je skvělá zkušenost, neměl jsem zatím možnost tam být. Pokud budu v nominaci, tak se na něj moc těším. Doufám, že předvedeme dobré výkony a uděláme nějaký slušný výsledek," dodal na závěr povídání pro agenturu Sport Invest, která hráče zastupuje.