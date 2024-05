Leverkusen natáhl šňůru bez porážky na rekordních 49 zápasů a slaví postup do finále EL

Hráči Leverkusenu slaví gól do sítě AS Řím.

Leverkusen se probojoval do finále Evropské ligy a zůstává ve hře o treble, tedy triumf v lize, domácím poháru a evropské soutěži. Již jistý německý mistr navíc díky remíze 2:2 v odvetném utkání s AS Řím natáhl unikátní sérii neporazitelnosti na 49 zápasů a překonal rekord, který v letech 1963 až 1965 stanovila Benfica Lisabon. Bayer, v jehož základní sestavě nastoupili Matěj Kovář a Adam Hložek, se ve finále 22. května v Dublinu utká s Atalantou. Ta si doma poradila s Marseille 3:0, což jí v součtu s plichtou z úvodního klání bohatě stačilo.

Ztrátu z úvodního klání mohl italský celek snížit hned v úvodu, když se zjevil za obranou Romelu Lukaku, jenž se řítil sám na bránu. Skvělým výběhem mu ovšem míč sebral Kovář. Velkou příležitostí se poté prezentoval Exequiel Palacios, který utaženou placírkou zpoza pokutového území trefil tyč. Aktivní Farmaceuti nadále hrozili, s balonem prošel do šestnáctky Jeremie Frimpong, jeho obstřel levačkou však fantasticky vyrazil Mile Svilar.

Před poločasovým hvizdem už se domácí téměř radovali. Nejdřív střílel z voleje Amine Adli, kterého vychytal gólman, z dorážky zkoušel štěstí Hložek, srbský brankář však opět reflexivně podržel Římany. A tak přišel nečekaný trest. Jonathan Tah způsobil pokutový kop, který proměnil ranou doprostřed brány Leandro Paredes.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bayer se po změně stran snažil smazat jednobrankový deficit, kousek za šestnáctkou střílel na vzdálenější tyč Adli, nicméně těsně netrefil. V 59. minutě se řítili domácí do brejku třech proti dvěma, ze kterého rezultoval pokus Jonase Hofmanna, kterého vychytal výborný Svilar. O chvíli později přišla pro Leverkusen další rána. Hložek zahrál v pokutovém území rukou, díky čemuž měl Paredes možnost druhé penalty, jež zužitkoval nekompromisním projektilem k tyči.

Die Werkself ovšem inkasovaný gól nepoložil a opět předváděli výborný ofenzivní výkon, kterému ovšem chyběly branky. Adli z otočky opět pálil levačkou, ale jen o kousek minul. V 82. minutě konečně přišla radostná chvíle pro domácí. Centr z rohového kopu si totiž nešťastně srazil do sítě Gianluca Mancini. V nastavení udržel neporazitelnost Bayeru po hezké kličce střídající Josip Stanišič. Schick se na trávník dostal v 74. minutě, kdy v českém střídání nahradil Hložka.

Hložkovy statistiky proti AS Řím. Opta by Stats Perform / AFP

Jako první se museli mít na pozoru obránci Marseille. V pokutovém území si totiž nepohlídali Charlese De Ketelaera, který obešel brankáře, ale z úhlu zamířil pouze do tyče. Převaha domácích fotbalistů s přibývajícími minutami narůstala a zúročit ji mohl ve 24. minutě Gianluca Scamacca. Italský fantom posledních týdnů ovšem z bezprostřední blízkosti pouze orazítkoval břevno a s dorážkou De Ketelaera si poradil López.

Herní dominance italského týmu vyvrcholila ve 30. minutě po individuální akci Ademoly Lookmana. Nigerijský křídelník se s míčem prokličkoval až před hranici vápna a tečovanou střelou k tyči otevřel gólový účet zápasu. Hráči Bergama pokračovali v tlaku až do konce poločasu. Naděje Olympioniků držel pouze Pau López, jenž vyrazil nebezpečný pokus velmi aktivního De Ketelaera.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Již sedm minut po začátku druhého dějství výrazně zvýšil postupové akcie Nerazzurri Ruggeri. Ten si narazil s Lookmanem a vyslal nádhernou ránu do vzdálenější šibenice. Hráčům v bílých dresech se málem podařilo snížit po hodině hry, když Jordan Veretout dalekonosným obloukem z přímého kopu překvapil Juana Mussa a rozezvučel břevno.

Kromě tohoto pokusu však Les Olympiens nedokázali předvést nic, co by mohlo zvrátit výsledek utkání, a prodloužili tak svou nelichotivou sérii proti italským týmům na devět zápasů bez výhry. Závěrečné razítko na postup modročerných ještě v nastavení přidal střelou na vzdálenější tyč El Bilal Touré. Bídná venkovní forma Marseille se tak projevila i na Apeninském poloostrově a do finále postoupila Atalanta.

Výsledky play off Evropské ligy