Znovu po 22 letech. Leverkusen a Dortmund současně postoupily do finále evropských poháru

Takhle slavili fanoušci Dortmundu postup do finále.

Čtvrteční postup Bayeru Leverkusen do finále Evropské ligy znamená, že poprvé po 22 letech se do finále dvou nejvýznamnějších evropských pohárových soutěží dostaly dva německé týmy najednou. Už v úterý totiž do finále prestižnější Ligy mistrů postoupil Dortmund.

Celkem se tak zástupci Bundesligy představili ve finále nejvyšších evropských pohárových soutěží současně již v šesti případech, naposledy v sezoně 2001/02 – tehdy byli finalisty rovněž Leverkusen a Dortmund, i když s obrácenými rolemi.

Oba týmy tehdy před 22 lety odešly s prázdnou. Zatímco Bayer v Lize mistrů podlehl Realu Madrid 1:2, BVB v tehdejším Poháru UEFA prohrál 2:3 s Feyenoordem Rotterdam.

Přehled šesti účastí

2023/24: Borussia Dortmund – Realu Madrid (CL), Bayer Leverkusen – Atalantě Bergamo (EL).

2001/02: Bayer Leverkusen – Realu Madrid (1:2/CL), Borussia Dortmund – Feyenoordu Rotterdam (2:3/pohár UEFA)

1996/97: Borussia Dortmund – Juventusu Turín (3:1/CL), Schalke 04 – Interu Milán (1:0, 4:2 po pen./UEFA CUP)

1981/82: Bayern Mnichov – Aston Villa (0:1/Landesmeister), Hamburger SV – IFK Göteborg (0:1, 0:3/UEFA CUP).

1979/80: Hamburger SV – Nottingham Forest (0:1/Landesmeister), Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (2:3, 1:0/UEFA CUP)

1974/75: Bayern Mnichov – Leeds United (2:0/Landesmeister), Borussia Mönchengladbach – FC Twente (0:0, 5:1/UEFA CUP).