Je to lehce přes čtyři roky, co hrával fotbal na amatérské úrovni. Od té doby však nasázel 70 ligových branek. A to ne na ledajakých adresách – v Belgii, Anglii a Německu. Deniz Undav (28), dnes už forvard se zkušenostmi z Eura, má za sebou pozoruhodný příběh, kterému chybí ještě pár kapitol. Ty obávaný kanonýr momentálně píše v dresu úterního soupeře Sparty v Lize mistrů ze Stuttgartu.

Vyrůstal nedaleko Brém, a tak pochopitelně nejdřív zamířil do akademie tamního Werderu. Strávil v ní pět let, když jako 15letý slyšel, že je příliš malý. "To opravdu bolelo," vyprávěl před časem Undav deníku Kreiszeitung. "Zejména proto, že jsem pocházel z regionu. Trvalo mi pár dní, než jsem se s tím smířil, ale pak už jsem hleděl jen dopředu," dodal dnes 178 centimetrů vysoký forvard.

Jako volný hráč zamířil do SC Weyhe, odkud za dva roky přestoupil do TSV Havelse, klubu hrajícího v té době regionální ligu. Ve své druhé sezoně na nové adrese nasadil velmi vysokou laťku v podobě 16 gólů a čtyř asistencí, kterou vyrovnal i v dalším ročníku. Odměnou mu byl další transfer, tentokrát krok kupředu znamenal přesun do rezervy Eintrachtu Braunschweig.

Také vinou zranění však vydržel jen sezonu, kterou zakončil s bilancí 18 zápasů, devíti gólů a čtyř asistencí. A stěhoval se znovu. Tentokrát do třetiligového Meppenu, kde vyprávění příběhu nabírá na atraktivitě. První rok nedaleko hranic s Nizozemskem sice Undavovi nesedl (dal jen šest gólů), v tom druhém už to ale hráč s kurdskými kořeny rozbalil naplno. Celkem 17 branek (včetně jedné z poloviny hřiště) a k tomu 13 asistencí. Undav řádil, což neuniklo pozornosti jistého Royalu Union Saint-Gilloise.

Dnes už klub s evropským renomé tehdy znal málokdo, přestože před druhou světovou válkou patřil mezi nejlepší v Belgii a získal tehdy 11 mistrovských titulů. Bruselský celek působil ve druhé lize a často lovil v nižších německých soutěžích. Právě tam skauti narazili na Undava, který tak jako čerstvě 24letý poprvé nakoukl mezi profesionály.

Nutno podotknout, že mu to zachutnalo. Ze svých pořádků neslevil, spíš naopak. Nový dres mu padl náramně – ve 26 zápasech nasázel 17 gólů a Royale Union se ocitl zpátky mezi belgickou elitou. Jako nováček pak bruselský klub dokonce útočil na titul, není divu, když měl na hrotu hokejovou terminologií autora 38 kanadských bodů. Ano, Undav se ve své premiérové prvoligové sezoně postaral o 26 gólů a 12 asistencí.

Řádění neznámého Němce neuniklo anglickému Brightonu, jenž měl tou dobou na hostování v Royalu Union jistého Japonce Kaorua Mitomu. Vedení Seagulls poslalo už v lednu do Belgie sedm milionů eur a Undav, který sezonu dohrál v Bruselu, ve své teprve třetí profesionální sezoně okusil slavnou Premier League. "Z Belgie do Anglie je to tak o pět, šest úrovní výš," uvedl tehdy.

"Má za sebou opravdu zajímavou kariéru. Musel hodně bojovat, aby se dostal tam, kde je teď, a to hodně vypovídá o jeho charakteru. Je to střelec, díky němuž jsou hráči kolem něj lepší," pronesl trenér Graham Potter, který krátce po Undavově přestupu vyměnil Brighton za Chelsea.

Z pohledu Undava to byla sice krátká a zejména psychicky náročná zastávka, ovšem stihl udělat dojem. Ve 22 zápasech (průměrně však jen ve 28 minutách za utkání) mezi absolutní elitou vstřelil pět branek – jednu za 126 odehraných minut. Z hráčů, kteří absolvovali stejnou nebo vyšší porci minut jako on, si lépe vedli jen Harry Kane (114), Roberto Firmino (110), Callum Wilson (104) a Erling Haaland (77).

Přestože se Undav naplno neprosadil ani pod italským koučem Robertem De Zerbim, vyvolal zájem z Německa. A tak se před minulou sezonou stěhoval v rámci hostování do Stuttgartu. Výsledek? 2089 odehraných minut, 18 gólů (jeden za 116 minut), devět asistencí, status bundesligového vicemistra a nominace na Euro.

Telefon od Nagelsmanna

A tak se Stuttgart rekordně plácl přes kapsu. Brighton inkasoval necelých 27 milionů eur, udělal další fantastický obchod (nebo ne?) a Undav se opět trvale stěhoval. "Během druhé poloviny sezony jsem několikrát vyjádřil své přání a jsem rád, že se to konečně stalo. Je to skvělý pocit," řekl bezprostředně po přestupu pro klubový web.

Co vlastně Die Schwaben (vedle čísel) ve své historicky nejdražší posile získali? "Jde o univerzála, něco mezi cílovým útočníkem a hráčem do brejkových situací. Často se zapojuje do hry, velmi dobře kombinuje a vytváří tak prostor pro své spoluhráče. Připomíná tím Thomase Müllera. Stejně jako on dokáže být pro soupeře nepředvídatelný," uvádí svůj pohled na Undava Anton Latuska, redaktor německé verze Livesport Zpráv.

Deniz Undav v Bundeslize 2024/25. Thomas Kienzle / AFP / Livesport

Právě s legendárním Müllerem se nakonec Undav potkal v jednom týmu. "Volal mi reprezentační trenér Julian Nagelsmann. Řekl mi, co se mu na mně líbí, co dělám dobře, jak se rvu... Řekl, že si můžu vybrat, kterou zemi budu reprezentovat, ale že chce hráče, kteří chtějí bojovat za Německo," vyprávěl pro web Bundesligy Undav, jenž mohl i díky kurdským kořenům zvolit Turecko.

"Tak jsem mu odpověděl, že je mým snem hrát za německou reprezentaci, protože jsem tu vyrostl. S tureckým národním týmem nemám opravdu nic společného. Pověděl jsem mu, že se budu stoprocentně soustředit na Německo a že udělám všechno pro to, abych za něj mohl hrát," dodal Undav, jehož rodina pochází z jihovýchodního tureckého města Urfa. Během březnové přípravy na domácí Euro si odbyl reprezentační debut, když při vítězství 2:0 nad Francií odehrál 13 minut.

Dalších sedm přidal později na evropském šampionátu, kam dostal pozvánku po skvělé sezoně ve Stuttgartu. V září rodák z Dolního Saska naskočil poprvé v základní sestavě a předvedl svou sílu – gólem a asistencí přispěl k remíze v Lize národů s Nizozemskem (2:2). "Jsem velmi šťastný, že jsem hned při svém prvním startu vstřelil první gól, obzvlášť proti týmu, jako je Nizozemsko. I když bych si samozřejmě přál, aby se nám podařilo vyhrát," vyprávěl.

"Dosud byl reprezentačním útočníkem číslo jedna Niclas Füllkrug, ale pokud by se hrálo zítra, Deniz by byl v základní jedenáctce," přidává svůj pohled Latuska.

Zcela jistě bude Undav ofenzivní zbraní číslo jedna v úterý večer, kdy Stuttgart přivítá na svém hřišti v rámci druhého kola ligové fáze Champions League pražskou Spartu. A dnes už obávaný kanonýr a autor čtyř bundesligových branek z aktuální sezony bude chtít navázat na svou premiéru v milionářské soutěži. Před 14 dny se totiž prosadil na slavném Santiago Bernabéu do sítě Realu Madrid...