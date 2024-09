Na utkání obra s trpaslíkem. Jednoznačná bitva Kielu proti Bayernu byla soubojem kontrastů

PŘÍMO Z KIELU – "Dejte gól, dejte gól!" Fanouškům fotbalového Kielu se musí nechat, že svůj tým v sobotním bundesligovém utkání podporovali po celou dobu zápasu, a to přestože jejich tým prohrával s Bayernem Mnichov 0:3 už po pouhých 13 minutách. Zápas nakonec skončil 6:1 pro bavorského favorita. Zážitek pro všechny přímo na místě to byl přesto obrovský.

Německá televizní stanice Sky před zápasem provedla srovnání, aby zdůraznila kontrast mezi domácím Kielem a hosty z Bayernu Mnichov. Tržní hodnota bavorského týmu podle Sky činila téměř miliardu eur. Hodnota domácího celku je pouhých 48 milionů. Každopádně rozdíl v hodnotě mužstva nemusí vždy zaručit favoritům výhru.

Bayern si toho jistě byl vědom, protože na Holstein-Stadionu jedinou předchozí návštěvu nezvládl. Bylo to pohárové utkání v roce 2021, tehdy přijel nejen jako obhájce bundesligového titulu, ale také jako vítěz Německého poháru a Ligy mistrů. No a byl vyřazen Kielem, který tehdy působil ve druhé lize.

Tentokrát byl Bayern odhodlaný dát si zatraceně záležet na tom, aby si v Kielu znovu neutrhl stejnou ostudu. A dařilo se to od začátku, po obrovské chybě v domácí obraně vstřelil Jamal Musiala první gól po pouhých 15 sekundách hry.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Hlavu vzhůru, hoši, zbývá spousta času," znělo z tribun, kde přirozeně převažovali příznivci domácích. Jenže pak se do akce dostal Harry Kane. Anglický reprezentační kapitán přijel po odehrání jubilejního stého zápasu v národním dresu s tím, že v Bundeslize dosud skóroval proti všem 17 soupeřům, se kterými se dosud utkal. A nezastavil se ani v Kielu, na gól mu stačilo pouhých šest minut.

Kaneův gól byl také symbolickým vyjádřením rozdílů mezi oběma týmy. Bayern hráče koupil za třikrát vyšší částku, než za jakou byl poskládán celý tým Kielu... A i dál šlo o utkání plné kontrastů.

Holstein Kiel hraje svou první sezonu v německé nejvyšší soutěži. Bayern Mnichov je naopak rekordmanem v počtu získaných ligových titulů. Specifické bylo utkání také z geografického pohledu, šlo o souboj nejsevernějšího týmu proti nejjižnějšímu. Do Allianz Areny v Mnichově, která je druhou největší, se nacpe 75 024 diváků, zatímco Holstein-Stadion je druhým nejmenším stadionem v lize, kam se vejde pouhých 15 034 lidí.

Lewis Holtby po zápase Tribal Football

Po jednoznačném průběhu utkání vyšel jako poslední z týmu vítězů mezi novináře Kane, zatímco domácí vedl kapitán Lewis Holtby. Někdejší oblíbenec fanoušků Hamburku prožívá ve své kariéře nečekaný restart, Kiel dovedl k postupu a navíc se vrátil do nejvyšší soutěže.

Je zdaleka jediným hráčem Kielu, který se přiblížil fotbalistům Kaneova kalibru. Oba byli totiž spoluhráči, když Holtby v letech 2013-2015 působil v Tottenhamu. Tato dvojice spolu v dresu Spurs odehrála sedm zápasů a vždy slavila vítězství, sobotní večer ale mohl logicky vidět výhru jediného z nich.

"Naprosto jsem jim daroval druhý gól, za což se týmu samozřejmě omlouvám, ale že bych kvůli tomu večer nespal, to zase ne. Je to fotbal, chyby se stávají a pro nás jako tým to byla lekce," prohlásil po zápase klidně kapitán Holtby.

Spoluhráč Timo Becker byl tváří v tvář novinářům o něco rozčilenější. "Normálně jsme se z toho podělali. Byli jsme slabí a já jsem vzteky bez sebe," rozčiloval se německý obránce.

Kane se proti Kielu nedal zastavit. Opta by Stats Perform

Trenér mnichovských Vincent Kompany je od zmíněné pohárové porážky s Kielem z roku 2021 třetím šéfem střídačky a z Kielu odjížděl jako vítěz. Bývalý vynikající belgický fotbalista zde kdysi sám jednou hrál, a to jako hráč Hamburku. Na výhru 5:0 si vzpomněl na pozápasové tiskové konferenci.

"Hrál jsem tu v roce 2007, takže vím, jak celý tenhle klub pokročil a velkou zásluhu na tom mají i úžasní fanoušci, kteří fandili, i když prohrávali 0:5. Na takových fanoušcích se dá stavět," řekl s respektem.

Kompany nominoval poprvé do základní sestavy několik hráčů, mezi nimi například bývalou oporu Fulhamu Joaa Palhinha, který kupodivu udělal to, co mu jde lépe než většině ostatním – dostal žlutou kartu. První a jedinou žlutou tohoto večera.

Tak to vypadalo před výkopem na stadionu. Tribal Football

Kompany nechal v poločase v šatně Musialu a Serge Gnabryho a nahradil je rekordmanem Thomasem Müllerem a Michaelem Olisem. Na hřišti se toho mnoho vzrušujícícho nedělo, a tak si člověk mohl vychutnat krásnou večerní oblohu se zapadajícím sluncem. A to zhruba přesně ve chvíli, kdy druhý jmenovaný zvýšil na 5:0.

O vítězi bylo dávno rozhodnuto, když byli domácí příznivci nakonec odměněni za to, že svůj tým výtečně podporovali. V 82. minutě Armin Gigovič vstřelil gól, po kterém se hlasitě rozezněly chorály. Stadion explodoval, ale ještě nebylo hotovo, protože Kane z penalty brzy zvýšil na 6:1. Zakončil tak hattrick a dostal se na 49 gólů ve 49 zápasech za Bayern Mnichov. Velkoklub se po výhře vrátil na první místo tabulky.

"I proti týmům z druhé nebo třetí ligy bychom inkasovali z takových chyb, jaké jsme udělali, a to nemůžeme dopustit," řekl po zápase hráč domácích Benedikt Pichler a těžko s ním lze nesouhlasit. Když v podobných hrubkách bude Kiel pokračovat, čeká ho dlouhá a těžká sezona... Ale fanoušci alespoň nepřestanou zpívat!