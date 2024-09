Schick se v úvodu sezony trápí. V Bundeslize odehrál 19 minut, přednost dostává Boniface

"Chtěl jsem odejít, ale při dovolené se mi to všechno rozleželo v hlavě a rozhodl jsem se, že se o místo poperu." Tohle řekl útočník Bayeru Leverkusen Patrik Schick (28) v letním rozhovoru v pořadu Kudy běží zajíc. Kdo ví, možná, kdyby věděl, jak bude vypadat začátek sezony, zachoval by se v létě jinak a nad odchodem z kádru německého mistra by vážně uvažoval.

Všechno přitom na startu sezony vypadalo snově. Schick dal v Superpoháru proti Stuttgartu vyrovnávací branku těsně před koncem, navíc pak proměnil i penaltu v rozstřelu.

Jenže pak? Proti Mönchengladbachu proseděl zápas na lavičce a v dalším kole si zahrál jen 14 minut proti Lipsku. V mezičase sice stihnul celý zápas v poháru na hřišti Jeny (4. německá liga), ale to byla jen chabá náplast. Tím spíš, že za 90 minut proti horšímu soupeři nedal gól.

Schick letos moc prostoru nedostává. Livesport

Náladu si nespravil ani v reprezentaci, kde byl po velmi matném výkonu proti Gruzii (1:4) odsunut na lavičku náhradníků a proti Ukrajině odehrál jen 11 minut. Zkušený útočník se výrazněji neprosadil ani v následném bundesligovém kole po reprezentační přestávce, v sobotu proti Hoffenheimu nastoupil jen na pět minut.

Suma sumárum, v Bundeslize zatím po třech kolech svítí u Schicka 19 odehraných minut, kromě Superpoháru se neprosadil gólově ani přihrávkou. Aby toho nebylo málo, média zaslouženě oslavují útočníka Victora Boniface, který je stoprocentně fit a sobotní vítězství 4:1 na půdě Hoffenheimu zařídil dvěma brankami a asistencí z velké části on. "Tohle byla Bonifaceho show," píše například francouzský L’Equipe.

"Všichni spoluhráči ho mají rádi, ten kluk vytváří skvělou atmosféru. Někdy ho musíte donutit, aby se soustředil jen na fotbal, ale právě to je moje práce, snažím se o to," řekl trenér Xabi Alonso o nigerijském útočníkovi po jeho působivém výkonu.

Boniface je teď jeho útočníkem číslo jedna a španělský kouč nemá důvod něco měnit. Bayer však čeká náročný program, ve kterém by měl Schick dostat šanci. Tu další už musí využít.