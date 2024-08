Neuer ještě do brankářského důchodu nechce. Když mě to bude bavit, budu pokračovat, hlásí

I navzdory ukončení reprezentační kariéry hvězda Bayernu Mnichov Manuel Neuer (38) brankářské rukavice na hřebík pověsit nehodlá. V neděli prohlásil, že plánuje hrát i po skončení aktuální sezony, kdy mu v bavorském celku vyprší kontrakt. Rozhovory ohledně prodloužení smlouvy teprve očekává.

Neuer má mezi třemi tyčemi Bayernu smlouvu do konce sezony, na odchod do fotbalového důchodu se ale nechystá. "Do této sezony nevstupuji s myšlenkou, že se po ní rozloučím... Pokud ji dokončíme s novým trenérským týmem a novým impulsem úspěšně, znamená to, že mě to bude bavit. A pokud mě to bude bavit, určitě budu pokračovat," řekl v rozhovoru pro německý magazín Kicker.

Na začátku minulého týdne prohlásil, že se sice cítí být schopen Německo reprezentovat i na mistrovství světa 2026, ale že kapitolu u národního týmu uzavírá, aby se mohl plně soustředit na Bayern. "Samozřejmě jsem po tomto rozhodnutí trochu smutný, ale zároveň je to i velká úleva," poznamenal vítěz z roku 2014, který v národních barvách od roku 2009 ochytal 122 utkání.

Dle brankářské jedničky jsou jednání o prodloužení smlouvy s Mnichovem ještě daleko, čas ale prý přijde. Očekává se, že jeho nástupcem bude Alexander Nübel, který má s Bayernem podepsáno do roku 2029, v současné době je ale do roku 2026 zapůjčen ve Stuttgartu. Klubu je Neuer věrný už od roku 2011, kdy přestoupil z mateřského Schalke. S bavorským celkem získal jedenáct bundesligových titulů a dvakrát ovládl Ligu mistrů, jejíž finále bude letos Mnichovská Allianz Arena hostit.

Neuer je po Tonim Kroosovi a Thomasovi Müllerovi třetím vítězem z roku 2014, který toto léto reprezentační tým opustil. V minulých dnech se s ním rozloučil také kapitán Německa Ilkay Gündogan, který kvůli zranění mistrovství světa 2014 vynechal.