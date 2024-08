Vítězové a poražení: Leverkusen pokračuje tam, kde skončil, v Portugalsku září dva kanonýři

Hlavní světové fotbalové soutěže se už naplno rozeběhly a znovu přinesly dávky euforie i zklamání. V nové rubrice Livesport Zpráv si pravidelně posvítíme na vítěze a poražené víkendu. Zde jsou hlavní momenty toho uplynulého.

Obhájce bundesligového titulu znovu otevřel téma neporazitelnosti. V uplynulé sezoně prohrál jediný zápas až ve finále Evropské ligy a porážky několikrát odvracel až v posledních minutách či nastavení.

Stejným způsobem zahájili svěřenci Xabiho Alonsa v pátek i novou sezonu. Florian Wirtz vstřelil vítězný gól až ve 101. minutě a Bayer díky tomu v bundesligové předehrávce porazil Borussii Mönchengladbach 3:2. Wirtz, který poprvé skóroval už v první půli, sice při penaltě zaváhal, ale následně pohotově doklepl za brankovou čáru odražený míč.

Leverkusen v nejvyšší domácí soutěži natáhl šňůru zápasů bez prohry na 35 utkání. Naposledy padl v květnu 2023 na hřišti Bochumi 0:3.

Z hrdiny psancem. Zirkzee ve svém prvním utkání za Manchester United vstřelil vítězný gól. V sobotu proti Brightonu ho ale štěstí opustilo.

Už už to vypadalo že Alejandro Garnacho dorazí míč do téměř opuštěné brány a strhne vedení na stranu United, jenže těsně před brankovou čarou stál právě Zirkzee a od jeho nohy se míč odrazil do sítě. Sudí museli zapískat ofsajd, i když byl ze strany nizozemského forvarda zjevně neúmyslný. Pravidla ale mluví jasně.

Nakonec to United hodně mrzelo. Brighton totiž v páté minutě nastavení skóroval díky trefě Joaa Pedra a výsledek 2:1 už nepustil. Pro Racky to byla druhá výhra v sezoně, a zatímco oni stoupají vzhůru, United a Zirkzee se po nadějném začátku vrátili zpět na zem.

V Portugalsku pokračuje Porto ve fantastickém vstupu do nové ligové sezony. Po výhře 2:0 nad Rio Ave má nyní na kontě tři výhry ze tří zápasů, sedm vstřelených a žádnou inkasovanou branku.

Je ale třeba vyzdvihnout zejména výkony Brazilce Galena, který po dvou gólech v Superpoháru do sítě Sportingu skóroval i v každém ligovém utkání.

A je neuvěřitelné, že všechny tři ligové góly vsítil Galeno z pozice obránce. Trenér Vitor Bruno totiž v nové sezoně z křídelníka udělal levého beka a tah se vyplácí. V posledním utkání skóroval Galeno už po pouhých 18 sekundách, což je nejrychlejší gól, jaký kdy na stadionu Dragao padl. A bylo to opravdu parádní zakončení – akrobatickým způsobem z voleje.

Aston Villa v minulém ročníku dokázala Arsenal dvakrát porazit a i díky tomu si zajistila konečnou čtvrtou příčku a postup do Ligy mistrů. Před prvním střetem v novém ročníku se tak v hráčském tunelu objevila i připomínka v podobě trofeje tehdejšího Poháru mistrů, který klub vyhrál v roce 1982 a byl pro jednu sezonu korunován nejlepším týmem kontinentu.

Arsenal se však za dvojí loňské potupení pomstil, ve druhém poločase vstřelil dva góly a výhrou 2:0 umlčel fanoušky ve Villa Parku. Ať už si Villa do Gunners rýpla, nebo ne, zřejmě trofej uloží zpátky do klubové vitríny. Alespoň prozatím.

Porto není jediným týmem, který je v portugalské lize ve výborné formě a stejně tak Galeno není jediným, komu to pálí. Také obhájce titulu Sporting zahájil nový ročník třemi výhrami ze tří zápasů a na kontě má už 14 vstřelených gólů.

Už v pátek zelenobílí hattrickem Viktora Gyökerese rozdrtili Farense 5:0. Urostlý Švéd se trefil dvakrát i v předchozím kole při vítězství nad Nacionalem 6:1, a jednou skóroval také v úvodním utkání sezony s Rio Ave.

Viktor Gyokeres skóroval v nové sezoně už šestkrát. Livesport / Profimedia

Šest gólů ze tří startů není vůbec špatná bilance pro muže, který v minulé sezoně nasázel v lize 29 branek. A jelikož do konce přestupového období zbývá ještě několik dnů, možná se v portugalské lize bude řešit i jeden velmi zajímavý export za hodně velké peníze.

Luis Rioja ve Vigu prostě nevyhrává. Sezonu zahájil ještě jako hráč Alavésu a s baskickým týmem v prvním kole LaLigy utrpěl prohru 1:2.

Rioja poté přestoupil do Valencie a hádejte, jaký další zápas ho čekal? Správně, opět venkovní duel na hřišti Celty Vigo. V pátek to byla pro Rioju další prohra, tentokrát 1:3. A pokud by odmítl příště do Galicie cestovat, nelze se mu divit. Rioja totiž na Estadio de Balaídos opravdu ještě nikdy nevyhrál.