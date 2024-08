Hložek definitivně přestoupil do Hoffenheimu, Bundesliga dostala přednost před Premier League

Adam Hložek (22) po dvou letech opouští kádr německého mistra z Leverkusenu. Odchovanec Sparty ale v Bundeslize zůstane, stěhuje se 300 kilometrů na jihovýchod do Hoffenheimu a stejně jako v předchozím působišti si bude moci zahrát evropské poháry. Český útočník přitom nebyl daleko k přesunu do anglické Premier League, velmi blízko bylo jeho působení v týmu Leicester City. Podle Kickeru stál 18 milionů eur (cca 450 milionů korun), čímž se stal nejdražší posilou v historii klubu. Hoffenheim na svém webu oznámil, že s hráčem podepsal víceletou smlouvu.

Adam Hložek do Leverkusenu přišel před dvěma lety ze Sparty, během zmíněného období se mu však nepodařilo trvale usadit v základní sestavě, proto se opakovaně spekulovalo o jeho odchodu. Rodák z Ivančic byl spojován například se Stuttgartem, poté ale byl skoro na spadnutí jeho odchod do Premier League, kde se o jeho služby velmi zajímal Leicester. Angličané o služby českého útočníka usilovali, přednost ale nakonec dostala nabídka Hoffenheimu, do kterého Hložek přímo přestoupil.

"Adam je mladý hladový hráč, který, přestože je mu pouhých 22 let, má již mnoho mezinárodních zkušeností – a to jak v klubu, tak v české reprezentaci. V minulé sezoně se mu navíc podařilo nasbírat vysoký počet zápasů s úřadujícím německým šampionem a vítězem poháru Bayerem Leverkusen," řekl na adresu Hložka Frank Kramer, prozatímní sportovní ředitel Hoffenheimu.

"Adam je extrémně agilní útočník, má nezbytnou fyzickou zdatnost a také technické dovednosti a taktické porozumění, aby byl schopen okamžitě pomoci našemu týmu. Navíc se moc chtěl přestěhovat do Hoffenheimu, protože vidí TSG jako ideální stanici pro svůj další kariérní krok. Má také skvělou osobnost a všichni jsme naprosto přesvědčeni, že si s ním v příštích letech užijeme spoustu legrace," dodal Kramer.

"Myslím, že Hoffenheim je skvělý klub. Jsem nadšený, že jsem tady. Je tu skvělý trenér, mluvil jsem o něm i s českými kluky Pavlem a Davidem. Říkali, že je to výborný kouč. Doufám, že týmu pomohu, dám nějaké branky a připíšu si asistence," řekl Hložek pro klubovou televizi.

Hložek odehrál za Leverkusen 80 soutěžních zápasů s bilancí 14 gólů a 11 asistencí. V minulé sezoně se podílel na prvním německém titulu v klubové historii a slavil také zisk DFB-Pokalu. Bayer nebyl daleko od ceněného treble, ve finále Evropské ligy však podlehl Atalantě Bergamo.

Hoffenheim v uplynulé sezoně obsadil sedmou příčku a tím se přímo kvalifikoval do skupinové fáze Evropské ligy. V týmu se český reprezentant setká se dvěma krajany, v klubu totiž působí obránci Pavel Kadeřábek a David Jurásek.

Trenér Pellegrino Matarazzo v průběhu letní přestávky přišel o nejlepšího střelce týmu Maximiliana Beiera, který zamířil do Dortmundu. Hložkovými kolegy i konkurenty v útoku budou například Andrej Kramarič (loni v Bundeslize 15 gólů a 6 asistencí) či Ihlas Bebou (7+5).

Statistiky hráče. Livesport

Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál se stal podle specializovaného serveru transfermarkt.com třetím nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi (45 milionů eur) a dosavadním spoluhráči Patriku Schickovi (42).