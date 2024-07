Nový zájemce o Hložka, útočník je na seznamu Stuttgartu. Stejné jako Leverkusen, říká expert

Už po konci minulé sezony se o tom mluvilo. Adam Hložek (22) může v létě zamířit z Leverkusenu na jinou adresu. Po francouzském Rennes se objevila nová varianta, tentokrát z Bundesligy.

Německá televizní stanice Sky, časopis Kicker a novinář Florian Plettenberg informují o tom, že český reprezentant uvízl na radaru Stuttgartu. Klub, který vede Sebastian Hoeness, zatápěl v minulé sezoně Leverkusenu i Bayernu Mnichov, a nakonec skončil na senzačním druhém místě před gigantem z Bavorska. Nemalou zásluhu na tom měl útočník Deniz Undav, který však ve Stuttgartu pouze hostoval z Brightonu a celek z jihozápadu Německa o něj zřejmě přijde.

Stuttgart tak vymýšlí plán B. Na trhu hledá možné alternativy, které by autora 18 branek a devíti asistencí v týmu dokázaly nahradit. Hložek však v tomto případě má silnou konkurenci. Sky informuje o tom, že vedení má vedle Hložka na seznamu také Niclase Füllkruga z Dortmundu, Arnauda Kalimuenda z Rennes či teprve devatenáctiletého Orriho Óskarssona z Kodaně. Až na 31letého Füllkruga se jedná o mladé a stále ještě perspektivní útočníky.

Hložkovy statistiky z předchozích let. Livesport

"Pokud je se Stuttgartem spojován i Füllkrug, tak je to daleko větší jméno než Adam. Pro mě je jeho odchod z Leverkusenu nevyhnutelný, ale nejsem si jistý, že tohle by byla správná volba," říká expert eFotbalu a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek.

"Spíš bych to viděl tak, že Adam by přišel do klubu jako backup, což mi nepřijde jako ideální krok. Adam potřebuje menší klub, kde dostane prostor, což současný Stuttgart není. Jeho pozice by ve finále mohla být podobná jako v Leverkusenu," pokračuje Morávek.

"Adam by si měl najít klub co nejdříve, aby se s ním sžil a udělal si v něm pozici. Na první dobrou mě napadá třeba Hoffenheim. Tam se bude řešit budoucnost Maxe Beiera. To by mohla být šance pro Adama. Je to klub, který by neměl hrát spodek tabulky, má zajímavé mladé hráče a v týmu vidím potenciál," nabízí možnou destinaci Morávek.

O Hložka se v minulých týdnech mělo zajímat i francouzské Stade Rennes. Český reprezentant měl původně figurovat ve výměně za Martina Terriera, francouzský záložník ale přestoupil do Bayeru jen za finanční odstupné.