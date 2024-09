První Hložkův gól zapadl. Hoffenheim zkolaboval, proti Brémam doma ztratil třígólové vedení

ALEX GRIMM / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Český fotbalový reprezentant Adam Hložek (22) poprvé skóroval za Hoffenheim, který v Bundeslize ztratil doma proti Brémám vedení 3:0 a prohrál 3:4. Frankfurt po čtvrteční remíze s Plzní v Evropské lize vyhrál v Kielu 4:2 a v tabulce se posunul na druhou příčku o bod za vedoucí Bayern Mnichov. Eintracht vedl o dva góly i nad Plzní, ale nakonec s ní doma remizoval 3:3. V listopadu do Frankfurtu zamíří také pražská Slavia.

Hlavní postavou utkání v Kielu byl egyptský útočník Marmoush. Ke dvěma brankám přidal také dvě asistence. Domácí Machino z penalty zajistil poločasový stav 1:1 a ve druhém poločase japonský útočník vyrovnal ještě jednou. S úbytkem sil však nováček favoritovi neodolal a se ziskem jediného bodu zůstal poslední.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Marmoush se šesti góly vede tabulku střelců německé ligy, o jednu trefu méně má Kane z Bayernu. Frankfurt si tak spravil náladu po nevydařené koncovce utkání s Plzní a naladil se na cestu do Istanbulu, kde se ve druhém kole Evropské ligy utká s Besiktasem.

Hoffenheim měl bleskový nástup do utkání. Po dvou Bülterových trefách zvýšil Hložek ve 12. minutě již na 3:0, když poslal míč do sítě pohotově z otočky. Krátce poté se nechal vyloučit domácí Nsoki, což byl pro Brémy povel k velkému obratu. Hosté ještě do přestávky vyrovnali. Brzy po ní završil hattrick Stage a oslabení domácí přišli o všechny body.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Za Hoffenheim nastoupil také český obránce Pavel Kadeřábek, jeho spoluhráč Robin Hranáč nebyl ani na lavičce. Mužstvo se trápí, s jedinou výhru je v tabulce třetí od konce, což by znamenalo baráž o záchranu. Brémy jsou desáté.

Tabulka Bundesligy