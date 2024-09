Výhra chutná skvěle, radoval se Čvančara po zápasu s Unionem. Po 10 měsících ukončil gólové sucho

Čvančara slaví gól do sítě Unionu.

Tomáš Čvančara (24) se v září vrátil do české reprezentace a v sobotu se po hodně dlouhé době zapsal i do listiny střelců. Vytáhlý útočník Mönchengladbachu byl hrdinou utkání proti Unionu Berlín, když v šesté minutě nastavení vstřelil jedinou branku zápasu.

Čvančara se na trávník dostal v 76. minutě a zasáhl tak do šestého letošního utkání. Navíc se jednalo se o jeho první trefu od 10. listopadu 2023, tehdy rozvlnil síť Wolfsburgu (4:0).

"Výhra chutná skvěle. Celkově si myslím, že jsme si zasloužili zvítězit. Věřili jsme a fanoušci nás tlačili až do konce," prohlásil po utkání. "Oslavit gól společně se spoluhráči a fanoušky bylo neuvěřitelné, nejdůležitější ze všeho ale jsou tři body," dodal český útočník.

Čvančaru loni opakovaně brzdila zranění a zdravotní problémy se mu nevyhnuly ani během přípravy na letošní ligový ročník. Jedno čekání díky němu včera ukončila rovněž Borussia Mönchengladbach, na vlastním stadionu vyhrála poprvé od 24. února, kdy porazila Bochum 5:2.

"Máme radost především za Tomáše, že ukázal své kvality. Několik týdnů poctivě trénuje a chtěl hrát, byl hodně netrpělivý. Ale to je přesně to, co chceme vidět," nechal se slyšet trenér Gerardo Seoane.

"Každý týden řešíme stejně složitou otázku ohledně základní sestavy a máme radost, že na výběr máme více variant i do útoku. Roli hraje kvalita hráčů, stejně jako jejich ochota přijmout jakoukoli roli, všichni chtějí pomoci týmu," zakončil Seoane.