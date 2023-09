Raketový nástup vystřídala údržba. Heidenheim vytěžil z laxního výkonu Dortmundu bod

Fotbalisté Dortmundu dali korunu svým rozporuplným výkonům z úvodu sezony, když ve třetím kole Bundesligy doma remizovali s Heidenheimem 2:2. Klub z Vestfálska měl skvělý vstup do utkání a díky dvěma gólům do čtvrthodiny to pro hosty vypadalo na první debakl mezi německou smetánkou. BVB se ovšem vedením nechalo ukolébat, čehož v 61. minutě využil ke snížení Eren Dinkci (21). Srovnat skóre se pak z pokutového kopu povedlo dlouholeté opoře klubu Timu Kleindienstovi (28), který se tak postaral o první bod hostů v historii nejvyšší německé soutěže.

Prakticky od úvodního výkopu uzamkli černožlutí soupeře na jeho polovině, kde jim stačilo pouhých sedm minut na to, aby rozjásali zaplněné ochozy první trefou. Ta přišla po šťastném odrazu míče k Julianu Brandtovi, který ho z otočky napálil do břevna, odkud se odrazil za gólmanova záda.

Rychlý nástup Dortmundu pokračoval v 15. minutě, kdy si po ruce ve vápně postavil balon na penaltový puntík Emre Can a suverénně ho poslal do protipohybu brankáře. Blízko k navýšení vedení byl ve 26. minutě Marcel Sabitzer, když nasměroval přízemní centr Mariuse Wolfa těsně vedle vzdálenější tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran o sobě dala vědět i ofenziva Heidenheimu. Kleindienst si naběhl na dlouhou přihrávku za obranu, střela z první mu ale nesedla. Záhy se hosté mohli nakrátko těšit i z gólu, rozhodčí ho však kvůli předcházející ruce neuznal. V 56. minutě zakončoval z hranice vápna Malen, mířil ale do míst, kde stál gólman.

Nakonec se tak z dalšího zásahu v utkání radovali přece jen hosté, když Dinkci v 61. minutě z druhého dotyku krásnou pumelicí na bližší tyč prostřelil Gregora Kobela. Katastrofa pro BVB přišla v 77. minutě, kdy ve vlastním vápně fauloval útočník Sébastien Haller a následný dlouho zkoumaný pokutový kop proměnil střelou doprostřed brány Kleindienst.

Tabulka Bundesligy