Kadeřábek pomohl gólem k obratu, slaví i Černý a Král. Hložka předčil konkurent

Bundelisgový nováček z Heidenheimu nebyl daleko od historicky prvního bodového zisku v Budeslize, jenže z utkání s Hoffenheimem odešel s prázdnou. Hosté v závěrečné čtvrthodině předvedli dokonalý obrat z 0:2 na 3:2, na čemž se gólem podílel Pavel Kadeřábek. Výhry slaví i Václav Černý s Wolfsburgem a Alex Král s Unionem, naopak Jiří Pavlenka ve Freiburgu v šesté minutě nastavení inkasoval a Werder si připsal další porážku. Tomáš Čvančara se neprosadil a Mönchengladbach padl s Leverkusnem, za nějž v závěru naskočil do hry Adam Hložek.

Domácí zahrozili hned po minutě hry, když Tim Kleindienst hlavičkoval jen těsně vedle levé tyče. Následně však iniciativu převzal klub z regionu Kraichgau a získával převahu zejména na balonu. V 16. minutě ale domácí zahrávali pokutový kop po tom, co hosté zahráli ve vápně rukou. K exekuci se postavil Jan-Niklas Beste, střelu však poslal přesně do míst, kam skákal Oliver Baumann, a pohrdl tak možností stát se prvním bundesligovým střelcem klubu.

Ve 26. minutě se už domácí premiérové branky dočkali. Byl to právě předchozí smolař Beste, který se ujal přímého kopu ze strany a trefil se přesně do levého horního rohu. V 56. minutě se ke střele na hranici vápna dostal Florian Grillitsch, mířil ale jen do připraveného gólmana. A tak se o tři minuty později podruhé prosadili domácí. Marvin Pieringer se dostal k hlavičce ve vápně a umístil balon k tyči. Hosté mohli snížit po zakončení Wouta Weghorsta, jeho pokus zblízka ale skončil vedle.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 77. minutě již Hoffe branku vsítil, po centru z levé strany se o to postaral Maximilian Beier. Hoffenheim pokračoval v tlaku a o tři minuty později se dočkal vyrovnání. Domácí nejprve sice po střele Finna Oleho Beckera zachránila tyč, dorážce Kadeřábka do prázdné brány však již nikdo zabránit nedokázal. A další šok pro domácí přišel o chvíli později. Hosté dostali k dispozici pokutový kop, kterým Andrej Kramarič nepohrdl a dokonal fantastický obrat.

Fotbalisté Die Lilien poprvé před vlastními fanoušky po postupu zaspali začátek střetnutí a již ve čtvrté minutě poprvé kapitulovali. Míč se po několika odrazech dostal na kopačky třináctimilionové posily z Interu Robina Gosense, který dokázal i v pádu zpoza šestnáctky usměrnit svoji střelu přesně k levé tyči. Jiná nová akvizice celku z hlavního města už tak povedené utkání nezažila. Brenden Aaronson viděl po konci úvodní dvacetiminutovky druhou žlutou kartu v zápase a předčasně byl rozhodčím poslán do sprch.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další trest přišel hned tři minuty nato, když se za obranu hostů prodral Marvin Mehlem, jenž tváří v tvář s Frederikem Rönnewem uspěl a srovnal. Ve 34. minutě se ale opět o slovo přihlásil Gosens, jehož hlavu našel přesným centrem Josip Juranovič a levý bek Unionu podruhé rozvlnil síť. Do kabin šli Die Eisernen dokonce s dvoubrankovým polštářem, když svůj čtvrtý přesný zásah v sezoně přidal v závěru poločasu Kevin Behrens.

Krátce po změně stran mohli oslabení hosté přidat čtvrtý gól, jenže hlavička Dioga Leiteho po rohovém kopu skončila pouze na tyči. Následně se však svěřenci Urse Fischera zatáhli do obranného bloku a přenechali otěže hráčům Darmstadtu. Ti toho však ke skórování nevyužili, naopak v 65. znovu inkasovali. Danilho Doekhi se vyhoupl nejvýše na centr od rohového praporku a s nasazením vlastního zdraví poslal balon mimo dosah Marcela Schuhena. Zbytek duelu si hosté bez problémů pohlídali a prodloužili čekání Die Lilien na první body v sezoně.

Známkování hráčů Unionu. Livesport

První šance přišla z hlavy hostujícího Joakima Maehleho. Posila z Atalanty Bergamo skvěle zavřela v deváté minutě zadní tyč, míč ale skončil pouze v rukavicích gólmana Marvina Schwäbeho. Domácí brankář byl v pohotovosti znovu v 16. minutě, kdy po centru Maehleho zlikvidoval dva pokusy Jonase Winda. Ve zbytku poločasu už se hra uklidnila a přesunula do středu pole. Hráči tak do kabin odcházeli za bezbrankového stavu.

V 55. minutě se poprvé měnilo skóre, a to ve prospěch domácích. Zpoza vápna se krásnou střelou k levé tyči prosadil Luca Waldschmidt, který v Kolíně hostuje právě z Wolfsburgu. Už o sedm minut později ale bylo po gólu Winda vyrovnáno. V 73. minutě se dánskému útočníkovi podařilo na dvakrát překonat Schwäbeho a svým čtvrtým gólem v tomto ročníku poslal svůj tým do vedení. To už Wolfsburg, za který Černý odehrál 84 minut, udržel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

První příležitost si vypracovali po pěti minutách hry domácí fotbalisté, hlavičce Lucase Hölera však kromě razance scházela i přesnost, neboť zamířila pouze nad břevno. Nedlouho po konci úvodní čtvrthodiny zakončoval na druhé straně opakovaně Mitchell Weiser, ale ani hostující záložník prostor mezi třemi tyčemi netrefil. Ve 24. minutě byl po chybě obrany Werderu blízko úvodní branky Roland Sallai, prudký přízemní pokus maďarského kanonýra i následnou dorážku Vincenza Grifa z bezprostřední blízkosti ale zneškodnil skvělý Pavlenka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bádenský celek byl ve zbytku prvního poločasu aktivnější, další příležitosti si ale svěřenci Christiana Streicha již nevytvořili. V 61. minutě měl na kopačce vedoucí trefu Sallai, jenž ze středu vápna zakončoval střelou z voleje. V souboji s domácím útočníkem se ale podruhé v utkání vyznamenal Pavlenka, který projektil reflexivně vyrazil. Český gólman si zázračně poradil i s následnou dorážkou Lucase Hölera. A tak na druhé straně mohl o chvíli později udeřit po centru od rohového praporku Niclas Füllkrug.

Míč směřující za záda již překonaného Noaha Atubolua ovšem odklidil skvělým obranným zákrokem jeden z domácích hráčů. V 76. minutě se mezi promarněné příležitosti zařadila i rána Michaela Gregoritsche po rohovém kopu, jež zamířila vysoko nad. V úvodu nastaveného času zachránilo Brémy po hlavičce Nicolase Höflera břevno. Domácí se nakonec ale přece jen dočkali, když v závěru nastavení rozhodl střelou z voleje Maximilian Philipp.

Známkování hráčů Werderu. Livesport

Devátá minuta utkání nabídla divákům v Borussia-Parku první příležitost, a to na straně hostů. Florian Wirtz připravil míč pro Hložkova konkurenta Victora Boniface, jehož přízemní střela skončila kvůli teči vedle. Stejný hráč zahrozil o šest minut později, kdy si šikovně prohodil balon mezi nohama Ko Itakury, následně už však nedokázal překonat Jonase Omlina. Do třetice všeho dobrého už to nigerijskému útočníkovi vyšlo. V 18. minutě mu sklepl míč Alejandro Grimaldo a Boniface hlavičkou na bližší tyč rozvlnil síť.

Hříbata byla prakticky celý poločas pod velkým tlakem, přesto však mohlo být tři minuty před pauzou srovnáno. Franck Honorat hledal před Lukášem Hradeckým osamoceného Čvančaru, tomu ovšem nevyšel krok a se zakončením si vůbec nepotykal. Naopak na druhé straně se po přiťuknutí od Jonase Hofmanna dostal uvnitř vápna k ráně Jonathan Tah, který prostřelil hradbu těl před sebou a v nastavení poslal Farmaceuty do dvougólového vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Osm minut po změně stran si obrana Gladbachu opět vzala dovolenou a zaslouženě potřetí inkasovala. Wirtz vyslal Boniface vstříc Omlinově bráně a Nigerijec pohotovou ranou zvýšil. Alespoň korigovat výsledek mohl Itakura hlavou po rohovém kopu, jenže Hradecký byl skvělým zákrokem proti. Střídající Hložek měl po svém příchodu na trávník na kopačce čtvrtou trefu svého mužstva, ale Omlin už další změnu skóre nepřipustil.

Na nádhernou jedovku Kevina Stögera z první půle našel odpověď pouze Donyell Malen, jenž v roce 2023 zaznamenal již svůj 11. ligový gól. VfL však bylo druhému celku loňského ročníku minimálně vyrovnaným soupeřem, a odhalilo tak nevalnou formu BVB na začátku sezony. Zároveň se potvrdilo, že se černožlutým proti lokálnímu rivalovi vůbec nedaří – od postupu Bochumi mezi elitu si s tímto soupeřem zapsali v celkovém součtu již čtvrtou ligovou ztrátu bodů z pěti utkání.