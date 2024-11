Zůstane Patrik Schick (28) v Leverkusenu, nebo v zimě změní dres? Podle německého magazínu Kicker rozhodne už nadcházející víkend. Minimálně napoví. Zásadní roli může v tomto příběhu sehrát sobotní duel Bayeru s Heidenheimem. Pokud totiž dostane před českým forvardem v základní sestavě znovu přednost Victor Boniface (23), dostane Schick od Xabiho Alonsa jasnou zprávu.

Takřka měsíc bez vstřelené branky. Taková je aktuální střelecká forma Boniface. Nigerijský forvard se naposledy trefil v remízovém bundesligovém klání s Brémami (2:2) na konci října, od té doby v šesti soutěžních zápasech v řadě neskóroval.

Proti ofenzivní jedničce Leverkusenu hraje podle Kickeru i řeč těla. "Při porážce 0:4 v Lize mistrů na hřišti Liverpoolu i v Bochumi, kde naskočil jako náhradník, působil spíše negativní dojmem," píše německý magazín na svém webu.

"Na rozdíl od Schicka," dodává Kicker. Nutno přikývnout, že český forvard dělá pro větší herní prostor první poslední, o čemž moc dobře vědí fanoušci národního týmu. Zatímco Boniface za poslední dva měsíce reprezentační sraz nevynechal, Schick podle slov trenéra Ivana Haška "nebyl stoprocentně fit", aby Česku pomohl v klíčové fázi Ligy národů.

Jinými slovy: Schick upřednostnil boj o místo v Leverkusenu před reprezentací. A navrch působí lepší sportovní formou než jeho ofenzivní konkurent. Za posledních 171 soutěžních minut vstřelil tři góly (dva v poháru, jeden v lize), přičemž Boniface v klubových barvách už 233 minut mlčí (s reprezentací dokonce 341).

Patrik Schick a jeho aktuální forma vůči Victoru Bonifaceovi. Livesport / ČTK / imago sportfotodienst / Ralf Treese/DeFodi Images

To vše by podle Kickeru mělo hrát Schickovi do karet. A tak by měl bývalý útočník Sparty, AS Řím či Lipska k pěti startům v základní sestavě (jen dvěma v lize) o víkendu další. Pokud tomu tak nebude, velmi pravděpobně půjde o jeho konec u Farmaceutů.

Proč? Trenér Alonso by tím dal Schickovi jasně najevo, že se jeho pozice nezmění. Zatímco je ve zdánlivě lepší formě a dělá pro větší herní vytížení všechno, jeho parťáka to neohrožuje. V takovém případě by českému forvardovi nezbývalo nic jiného, než hledat si nové angažmá. Třeba v Juventusu...