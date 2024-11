Nedoléčený Schick v sestavě kola. Němci zpochybnili Haškova slova. Vypadal dobře, říká expert

Národní tým čeká vyvrcholení Ligy národů. Opora posledních let Patrik Schick (28) ale u zápasů s Albánií a Gruzií nebude. Podle slov trenéra Ivana Haška není stoprocentně fit, přitom o víkendu zvládl více jak 70 minut v dresu Leverkusenu a výkon podpořil i vstřelenou brankou. Komunikační zádrhel pak zaskočil i legendárního kanonýra Jana Kollera, který vše označil za nešťastné. Proč tedy forvard Bayeru nemůže přijet na reprezentační sraz?

Trenér Hašek v pátek před novináři prohlásil, že český střelec doléčuje zranění. O den později Schick zazářil v barvách Leverkusenu v nejvyšší německé soutěži a vstřelil první ligový gól v sezoně. A fanoušci se logicky ptají, proč by tedy nemohl přijet reprezentovat?

Když byl Schick v minulosti dlouhodobě zraněný, vyhlížel národní tým nedočkavě jeho návrat. To však dnes neplatí. Pod novou garniturou přišel o místo v sestavě. V září proti Ukrajině usedl v Edenu jen mezi náhradníky a od té doby absentuje.

Statistiky Patrika Schicka ze zápasu s Bochumí. Opta by StatsPerform / Ralf Treese/DeFodi Images/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Haškovi se nehodil do systému, přednost dostává pracovitější Tomáš Chorý. A jelikož Schick neměl dostatečnou minutáž v německé nejvyšší soutěži, mohlo se zdát, že chce zapracovat na pozici v klubu.

A tak jej Hašek opomenul v nominaci při říjnovém srazu se slovy, že dostane oddech, aby byl dostupný v budoucnu. Jenže v listopadu Schick znovu nefiguruje v nominaci. "Vždycky když byl Patrik stoprocentní, rád přijel. Chce hrát za nároďák. Ale samozřejmě si potřebuje ještě doléčit drobné bolístky," zdůvodnil absenci Hašek.

Jenže o pár hodin později bylo kolem Schicka všechno jinak. Bývalý hráč Sparty či Bohemians v německé nejvyšší soutěži vstřelil jediný gól Leverkusenu v duelu proti Bochumi. Odehrál 77 minut a vyfasoval žlutou kartu za to, že pomalu střídal. Po zranění ani památky.

"V hodnocení Kickeru dostal dvojku a tím, že ostatní útočníci moc nezazářili, byl s Marmoushem v sestavě kola. Troufám si tvrdit, že takovou přihrávku, jakou mu dal před gólem Wirtz, v reprezentaci nikdy nedostane," poznamenal expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Podle Morávka odehrál Schick velmi kvalitní utkání. "Předvedl i dobrý náběh, bylo vidět, že když se setkají myšlenky dvou skvělých fotbalistů, může to vést k pěkné brance. Patrik byl celkově aktivní, mohl mít i asistenci po skvělém balonu na Frimponga, který ale šanci neproměnil."

Rázem se tak vyrojily spekulace o tom, jak je to se zdravotním stavem českého útočníka.

Situací byl zjevně zaskočený i legendární kanonýr české reprezentace Jan Koller. "Jestli k tomu takhle došlo, tak to není dobře. Trenér s hráčem by se měli domluvit, jak se bude celá věc prezentovat a pak by se s tím mělo jít ven. Takhle to určitě nebylo šťastné, co se týče komunikace," okomentoval situaci pro Livesport Zprávy a eFotbal Koller.

To, že Schick nejspíš není zraněný, nepotvrdil jen sobotní bundesligový zápas, ale také prestižní magazín Kicker, jenž zdůraznil, že český útočník není a nebyl zraněný už několik týdnů. "Je to hra na schovávanou," hlásil titulek textu, který se tématu věnuje.

"Myslím si, že by nikdo neutrhl hlavu Patrikovi ani trenérskému štábu, kdyby přiznali na rovinu, že aktuálně nechce reprezentovat a chce se soustředit na klubový fotbal," uvedl komentátor Nova Sportu Michal Jinoch.

Německý web dále upozorňuje na rozpor mezi tvrzením české reprezentace a realitou. Cituje pak podle něj podrážděnou reakci trenéra Haška směrem k novináři, který se na dané téma zeptal. "Komunikujeme spolu. Pokud bude cítit, že může týmu stoprocentně pomoci, určitě tu bude, je to jeden z našich nejlepších hráčů."

Kicker také uvedl, že pokud opravdu Schick podstoupí nějaká lékařská vyšetření, nebude to nic zcela zásadního a naléhavého. Spíš je to důsledek toho, že se útočník vracel v minulosti z reprezentačních srazů frustrovaný. "Herní styl pod trenérem Haškem nedovolil ukázat hráčovy přednosti. Schickovi tak start za národní tým nepřidal na sebevědomí, spíš tomu bylo naopak."

V textu se dále uvádí, že Schick raději zůstane v Leverkusenu a bude se snažit na tréninku přesvědčit trenéra Xabiho Alonsa, že si zaslouží v dresu Bayeru větší minutáž. "Národní tým pro něj vzhledem k okolnostem v tuto chvíli evidentně není tak důležitý," dodal prestižní magazín.

