Vyjde to na druhý pokus? Schick je podle italského tisku znovu na radaru Juventusu

Pokus číslo dvě? V roce 2017 bylo spojení Patrik Schick (28) a Juventus na spadnutí, nakonec z něj ale sešlo a český forvard zamířil do římského AS. S odstupem sedmi let by ale pražský rodák přece jen mohl podle informací La Gazzetta dello Sport do Turína zamířit. Zatímco Schick v Leverkusenu marně bojuje o větší herní vytížení, Starou dámu trápí šířka kádru – na pozici číslo devět má trenér Thiago Motta aktuálně k dispozici zdravého jen Dušana Vlahoviče.

V Bayeru to aktuálně není ono. Schick odehrál v této sezoně v konkurenci Victora Boniface jen 503 minut (v Bundeslize 217) a marně bojuje o větší prostor. Důvěru trenéra Xabiho Alonsa si český forvard buduje i na úkor reprezentace, které chyběl na obou posledních srazech.

To by se však mohlo změnit už v zimě, neboť o bývalého hráče Sparty, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska má zájem Juventus. Právě celek z Turína byl přitom žhavým adeptem na jeho zisk už v roce 2017, talentovaný mladík však tehdy nakonec upřednostil přestup do Říma. O sedm let později by se ale kontakt mezi Schickem a Bianconeri mohl obnovit.

Jak informuje renomovaný italský list La Gazzetta dello Sport, nejlepší střelec Eura 2021 je na pod drobnohledem turínských skautů. Monitorovat situaci na trhu měli začít i zástupci českého útočníka, jenž by pochopitelně rád pravidelněji nastupoval.

Pro potenciální transfer či hostování po hraje podle italského tisku několik faktorů i ze strany Juventusu – Schick je mladší 30 let, má plat odpovídající možnostem Staré dámy, dobře zná italský fotbal a je velmi komplexním útočníkem. Nový lodivod slavné značky Motta by v přažském rodákovi mohl najít Joshuu Zirkzeeho, jenž v minulé sezoně zářil pod vedením bývalého vynikajícího středopolaře v Boloni.

Další zásadní informací, která hraje do karet Schickově příchodu na sever Itálie, je absence náhrady za Dušana Vlahoviče. Právě srbský reprezentant odehrál od začátku sezony všechny zápasy v základní sestavě a prakticky nemá odpovídající zastoupení. Juventus, který je v Serii A dva body od prvního místa a bojuje i v Lize mistrů, má v kádru ještě Arkadiusze Milika, jenž si však v červnu poranil koleno a mimo hru by měkl být zhruba do konce roku.

Polák se tak sice v zimě pravděpodobně vrátí, za sebou bude mít ale vážné zranění, což je ve 30 letech složitá situace. Otevírá se tak příležitost, aby staří známí obnovili kontakt?

