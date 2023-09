Rozjetý Union proti Lipsku tvrdě narazil, gólem a asistencí se blýskl Simons

Fotbalisté Lipska porazili v závěrečném utkání 3. kola Bundesligy Union Berlín na jeho hřišti 3:0. V duelu dvou ofenzivně hrajících celků se na úvodní trefu čekalo až do druhé půle, kdy o vítězství Býků rozhodl parádní trefou Xavi Simons (20), jenž později přidal také asistenci na jeden z gólů Benjamina Šeška (20). Letní posila z PSG tak dala najevo, že její tři "kanadské" body z minulého duelu nebyly dílem náhody. V dalším nedělním zápase Frankfurt na domácí půdě remizoval 1:1 s Kolínem n. R. Bod domácím vystřelil v 87. minutě Nkounkou.

Diváci v Berlíně se prvního střeleckého zakončení dočkali až ve 13. minutě, kdy po rychlém protiútoku a nadýchaném centru Krále nebezpečně hlavičkoval Kevin Volland. S pokusem domácího útočníka si ale Janis Blaswich poradil, když jej vytěsnil pohotovým zákrokem na roh. O chvíli později byl v permanenci rovněž gólman Die Eisernen, kterého tvrdým projektilem z dálky prověřil Simons.

Býci se i nadále tlačili do zakončení a ve 21. minutě byli blízko vedoucí trefě, když hlavička Williho Orbána po rohovém kopu zamířila jen těsně vedle. Ani jeden z celků na ofenzivní uragán z předchozích duelů nenavázal a v závěru úvodního dějství si další příležitosti k otevření skóre již nevytvořil.

Nedlouho po návratu na hrací plochu se ale již gólový stav utkání měnil, když parádním projektilem zpoza pokutového území poslal Lipsko do vedení Simons. Hosté se následně zaměřili na defenzivní činnost a Union do blízkosti Blaswichovy branky nepouštěli. Krátce po hodině hry navíc červenobílým cestu za vyrovnáním ztížil Volland, jenž po nebezpečném zákroku ve středu hřiště zamířil předčasně do sprch.

V 76. minutě mohl vedení Býků navýšit ránou z hranice vápna Dani Olmo, naděje domácích ale udržel při životě skvělým zákrokem Frederik Rönnow. V 85. minutě ale již gólman Die Eisernen inkasoval, když vedení Lipska navýšil po rychlém protiútoku střelou o tyč Šeško. Slovinský mladík udeřil znovu o pouhé dvě minuty později, kdy gólový účet duelu uzavřel přesnou hlavičkou.

V úvodní opatrné fázi byla na obou týmech znát snaha držet co nejvíce míč na svých kopačkách, ale žádné šance se ani na jedné straně nezrodily. V 17. minutě upadl v pokutovém území domácí Omar Marmoush, ani přes četné protesty však rozhodčí penaltu neodpískal.

Na první střelu si fanoušci v Deutsche Bank Parku museli počkat až do 24. minuty, Junior Dina Ebimbe ovšem svým slabým pokusem Marvina Schwäbeho nezaskočil. Ve 42. minutě spadl v pokutovém území Eric Martel, kterého poslal k zemi Philipp Max, a Kozlové tak měli k dispozici penaltu. K té se postavil Florian Kainz a střelou do nahoru doprostřed se nemýlil.

Po změně stran se v 53. minutě dostali do šance Orli. Střela Marmoushe však byla zblokována na rohový kop. V 74. minutě se k hlavičce po rohovém kopu propracoval opět Marmoush, ale ani tentokrát se jeho pokus mezi tři tyče nevešel.

Další rohový kop měli svěřenci Dina Toppmöllera k dispozici o tři minuty později. Po něm následovala střela Jessica Ngankama, jenže i ta byla sražena na rohový kop. V 87. minutě se již domácí příznivci radovat mohli. Nkounkou obdržel ve vápně přihrávku a poslal míč přesně na zadní tyč.

