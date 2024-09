Pro fanouška Hamburku už je to několik let rutina. Do sezony vstupují jako favorité na postup, předvádějí slušný druholigový fotbal, nakonec ale velká mise s příchodem jara selže. Skoro to vypadá jako prokletí bývalého bundesligového dinosaura, který zoufale pracuje na tom, aby se k úspěšné minulosti vrátil. Letos by to ale konečně pod vedením trenéra Steffena Baumgarta (52) a příchodu Adama Karabce (21) mohlo vyjít.

Van der Vaart, Van Nistelrooy či Mahdavikia. Velcí hrdinové, z nichž někteří svými červenými trenýrkami děsili Evropu, jsou sice už nějakou dobu minulostí, nové talenty ale vzbuzují naději na vzestupnou tendenci přístavního fotbalu. Jedním z nich je nový trenér Steffen Baumgart. Muž s charakteristickými pokrývkami hlavy novou roli, které se ujal v minulé sezoně, nebere na lehkou váhu, Hamburku totiž fandí od dětství.

Zdá se, že HSV slunce škodí. Jakmile se začne oteplovat, propadá se druholigový tým dál a dál od vysněného postupu. Od sestupu v sezoně 2018/19 dokázali třikrát za sebou spadnout na čtvrté místo, v následujících dvou ročnících bojovali ze třetího místa v baráži, avšak neúspěšně. V minulé sezoně se i přes nástup nového lodivoda kletba nezlomila, spíše se konal návrat ke starým zvykům.

O šanci na postupové play off je připravil Düsseldorf, HSV skončilo opět na čtvrtém místě. V sedmém ročníku v 2. Bundeslize se ale má vše otočit k lepšímu, klub nechce najet do starých kolejí a míří vysoko, respektive zpět do nejvyšší soutěže. A nezdá se to jako utopie.

Nové naděje

Baumgart při svém prvním pokusu neuspěl a HSV opět pár metrů před cílovou linií došel dech. Zápasy s údajně snadnými soupeři prohráli a nakonec vyšli naprázdno. Netruchlí, ale soustředí se na přestavbu. Klíčoví hráči jako Robert Glatzel, Ludovit Reis a Jonas Meffert zůstali klubu věrní i přes lukrativní nabídky a na rozdíl od předchozích sezon se podařilo uskutečnit několik důležitých akvizic na přestupovém trhu.

Marco Richter, Davie Selke, Daniel Elfadli, Silvan Hefti a v neposlední řadě Adam Karabec jsou jména, která by klidně mohla zářit v Bundeslize, aby ale dostali šanci blýsknout se v jedné z nejlepších fotbalových soutěží světa, musejí přivést padlého obra zpět tam, kam patří. Také práce Horsta Hrubesche s mládeží začíná přinášet ovoce. Bilal Yalcinkaya a Fabio Balde si zajistili místo v týmu a zejména druhý jmenovaný nedávno dostal zaslouženě novou smlouvu.

Případ Vuskovič

Neúspěch v případě Vuskoviče byl naopak hořkou pilulkou. Chorvat z Hajduku Split měl v roce 2022 podepsat trvalý kontrakt a být zárukou návratu do nejvyšší soutěže. Dopingová kauza ale tyto plány zcela zmařila. Po vynesení rozsudku se Hamburk rozhodl, že nadějného obránce od roku 2026 znovu podepíše, do té doby po něm ale zůstane mezera, kterou i nově příchozí Lucas Perrin nebo Dennis Hadžikadunič jen těžko zaplní.

Kauza měla ale i jednu pozitivní stránku. Tým se semkl a za "Maria" se postavil, sešel se s ním na obědě a nenechal ho napospas osudu. Pouto mezi hráči funguje a do této fotbalové rodiny se začleňují i nové posily, což je důležitý rozdíl oproti předchozím letům, kdy byla velká jména přiváděna s velkými nadějemi, ale bez potřebné chemie v týmu.

Mezinárodní přestávka v pravý čas

HSV se čas na rozmyšlenou hodí. Se sedmi body z prvních čtyř zápasů okupují sedmé místo tabulky a vlastní očekávání neplní. Nyní mají ale čas analyzovat své chyby. Zatímco bývalý kouč Tim Walter zastával velmi divoký fotbal, Baumgart chce do hry svých svěřenců vnést více kontroly, což se zatím daří.

Útok bude pravděpodobně jedním z největších bodů, který bude nyní na programu dne. Ofenzivní zbraně složené z Glatzela, Selkeho, Königsdörffera, Dompeho a Sahitiho jen čekají na využití a Immanuel Pherai, Adam Karabec a Ludovit Reis jim mohou vytvářet prostor kreativními nápady. Nyní je na lodivodu Baumgartovi, aby celý tento arzenál zmobilizoval.

Poslední díl skládačky

Z bližší analýzy současného dění v klubu si lze odnést několik pozitivních aspektů, přesto se ale člověk diví, proč nejsou výsledky hned. Odpovědí je trpělivost, a tu šestinásobní němečtí mistři už léta neprokazují. Znovu a znovu byl trenér vyhozen právě ve chvíli, kdy se chystal konečně vštípit týmu svůj systém a sžít se s mužstvem. Walter byl toho dobrým příkladem, ne nadarmo se na fanouškovské scéně netají podezření, že postup by byl pod bývalým koučem možný už loni.

Zdá se však, že Baumgart potřebnou trpělivost má. Po loňském neúspěchu se s bývalým hráčem Kolína nad Rýnem nediskutovalo a rovnou se pustil do přípravy na aktuální sezonu, ve které by to konečně mohlo vyjít. V neděli se před domácím publikem v ideálních severských teplotách utkají s Jahnem Regensburg, tudíž perfektní čas potěšit netrpělivé publikum působivým útočným fotbalem.

Za předpokladu, že německý fotbalový dinosaurus na jaře opět nezdivočí by bundesligové hodiny mohly brzy opět začít tikat. Do myslí fanoušků by se mohly vrátit cíle jako Evropa a úroveň by se konečně opět zvedla směrem ke sportovnímu úspěchu.