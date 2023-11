Schickovy patálie se zdravím neberou konce, českého reprezentanta čeká další pauza

Patrik Schick by měl Leverkusenu chybět zhruba tři týdny.

Patrik Schick (27) se krátce po uzdravení vleklého zranění třísel opět vrátil na marodku Leverkusenu. Podle webových stránek německého klubu by český útočník měl kvůli problémům s lýtkem chybět tři týdny. To znamená, že téměř jistě nestihne listopadová závěrečná utkání evropské kvalifikace v Polsku a doma s Moldavskem.

Schick se minulý týden objevil na hřišti po téměř osmiměsíční absenci, ostrého zápasu se dočkal po 231 dnech. Jako náhradník zasáhl do utkání s Karabachem ve skupině Evropské ligy a proti Freiburgu v Bundeslize. Celkem odehrál 29 minut.

Bývalý útočník Sparty, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska utrpěl lehčí svalové zranění během tréninku před středečním pohárovým duelem s třetiligovým Sandhausenem. Podle odhadů Leverkusenu by Schick mohl zasáhnout do utkání v Brémách, které je na programu 25. listopadu.

Patrik Schick toho v poslední době moc nenahrál. Livesport

Schick laboroval s třísly většinu minulého ročníku, v červnu pak absolvoval operaci na klinice v Berlíně. Za národní tým nehrál autor 18 reprezentačních gólů od loňského září.

Leverkusen má v kádru i dalšího českého ofenzivního hráče Adama Hložka a brankáře Matěje Kováře. Schicka dokázal na pozici hrotového útočníka nahradit o pět let mladší Nigerijec Victor Boniface, který v této sezoně za Bayer zaznamenal 10 branek ve 13 soutěžních zápasech.